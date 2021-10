Heracles x Ajax: onde assistir, horário e escalações hoje (30/10)

As equipes de Heracles x Ajax se enfrentam neste sábado, 30/10, às 13h45 (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Holandês no Estádio Polman. Confira todas as informações que você precisa saber e onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir o jogo do Ajax hoje ao vivo? O confronto entre Heracles e Ajax terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Polman, cidade de Stadionlaan, na Holanda

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Heracles x Ajax

O time do Ajax é o grande favorito para o confronto deste sábado. Atual líder da tabela do Campeonato Holandês, deve colocar os seus melhores jogadores para garantir os três pontos em seu favor.

Heracles : Blaswich; Quagliata, Knoester, Rente, Bakboord; de la Torre, Kiomourtzoglou; Vloet, Başaçıkoğlu, Burgzorg; Sierhuis

: Blaswich; Quagliata, Knoester, Rente, Bakboord; de la Torre, Kiomourtzoglou; Vloet, Başaçıkoğlu, Burgzorg; Sierhuis Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch; Berghuis, Antony, Tadic; Haller

Principais informações sobre o jogo de hoje

Em 13º com 10 pontos, o time do Heracles contabiliza três vitórias, um empate e cinco derrotas. Por isso, buscando escapar da zona de rebaixamento, o elenco deverá entrar em campo neste sábado com toda a força necessária para garantir os três pontos. Além disso, espera contar com a força da torcida no estádio.

Enquanto isso, o Ajax segue em primeiro lugar com 25 pontos, ou seja, a vantagem de quatro pontos diante o vice-colocado ta bela. Por isso, se garantir a vitória neste sábado, consegue aumentar a diferença com os demais colocados e, dessa maneira, conquistar outro título no Campeonato Holandês.

+ Confira todos os jogos de hoje para assistir