Hertha Berlin x Bochum: onde assistir e horário do jogo de hoje – 04/02

Equipes precisam do resultado em seu favor nesta sexta para escapar do rebaixamento do Campeonato Alemão

Abrindo a vigésima primeira rodada do Campeonato Alemão, as equipes de Hertha Berlin x Bochum se enfrentam nesta sexta-feira, 04/02, com a bola rolando a partir das 16h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Olímpico de Berlim. Com transmissão de graça e online, saiba onde assistir e horário do jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Hertha Berlin x Bochum hoje O jogo de hoje vai acontecer a partir das quatro e meia da tarde, através do serviço de streaming OneFootball, disponível no site e aplicativos pelo Android e iOS, pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim, cidade de Berlin, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com)

Escalações de Hertha Berlin e Bochum

A equipe do Hertha aparece sem Boyata e Jarstein, lesionados.

Do outro lado, Losilla, Masovic e Zoller são os desfalques.

Escalação do Hertha Berlin: Schwolow; Pekarik, Stark, Kempf, Mittelstädt; Richter, Tousart, Ascacibar, Serdar; Belfodil, Jovetic

Escalação do Bochum: Riemann; Stafylidis, Bella-Kotchap, Leitsch, Soares; Lowen, Tesche, Rexhbecaj; Pantovic, Locadia, Holtmann

Sem vencer por mais de três rodadas, o Hertha aparece em 13º lugar com vinte e dois pontos, isto é, coleciona seis vitórias, quatro empates e dez derrotas até o momento no Campeonato Alemão. Dessa maneira, precisa vencer o confronto desta sexta-feira se quiser se afastar da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Bochum aparece em 11º com o total de vinte e quatro pontos, ou seja, venceu sete jogos, empatou em três e perdeu dez. No entanto, se vencer o jogo de hoje, os visitantes não mudam de posição, mas somam pontos extremamente importantes para garantirem na próxima rodada.

Relembre como foi o último jogo entre Hertha Berlin x Bochum.

