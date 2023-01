Seleções disputam a primeira rodada do Campeonato Sul-Americano na categoria nesta sexta-feira

Hoje! Onde assistir Bolívia x Venezuela sub 20 hoje ao vivo - 20/01/2023

Hoje! Onde assistir Bolívia x Venezuela sub 20 hoje ao vivo – 20/01/2023

O Campeonato Sul-Americano reúne dez seleções de futebol em um pequeno torneio no mês de janeiro. Além do título, quatro vagas para o Mundial da categoria serão distribuídas. Nesta sexta-feira, 20 de janeiro, o confronto entre Bolívia x Venezuela sub 20 promete agitar a primeira rodada da fase de grupos.

Em confronto acirrado, a partida terá início às 19h (Horário de Brasília) diretamente da Colômbia, no Estádio Coloso de Palmaseca. A transmissão no Brasil vai ser no canal pago, onde somente quem é assinante tem acesso.

Onde vai passar Bolívia x Venezuela sub 20 hoje ao vivo

O jogo entre Bolívia x Venezuela sub 20 hoje tem transmissão do SporTV e GloboPlay às 19h para todo o país ao vivo.

Somente o torcedor que tem o canal na TV paga pode assistir ao confronto no Campeonato Sul-Americano ao vivo nesta sexta-feira. Para obter o SporTV é necessário entrar em contato com a operadora de TV por assinatura.

Nenhum canal da TV aberta vai transmitir o jogo.

Outra maneira de assistir é o GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite as imagens do canal. Basta sintonizar pelo site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo no dispositivo móvel com email e senha.

Como funciona o Campeonato Sul-Americano sub 20?

O Campeonato Sul-Americano sub20 é realizado no mês de janeiro e fevereiro. Dez equipes do continente brigam pelo título e consequentemente as vagas para o Mundial da categoria que será disputado em maio e junho deste ano.

O torneio acontece na Colômbia e terá cinco rodadas na primeira fase, onde os elencos são divididos em dois grupos de cinco cada. Os quatro melhores avançam para o hexagonal.

GRUPO A

1 Brasil - 3 pontos

2 Argentina - 0 pontos

3 Colômbia - 0 pontos

4 Paraguai - 0 pontos

5 Peru - 0 pontos

GRUPO B

1 Bolívia - 0 pontos

2 Chile - 0 pontos

3 Equador - 0 pontos

4 Uruguai - 0 pontos

5 Venezuela - 0 pontos

Você também vai gostar de ler:

Quantas Champions tem o Cristiano Ronaldo?