Torcedor pode assistir Real Madrid x Bilbao na TV paga e no serviço de streaming

Hoje: onde assistir o jogo do Real Madrid x Bilbao ao vivo – 04/06

Hoje: onde assistir o jogo do Real Madrid x Bilbao ao vivo – 04/06

O Real Madrid encerra a sua participação no Campeonato Espanhol neste domingo, 04/06, contra o Athletic Bilbao, na última rodada da temporada. O jogo do Real Madrid hoje começa às 13h30, no Estádio Santiago Bernabéu, então saiba onde assistir e todos os detalhes da transmissão.

Quem vai transmitir o jogo do Real Madrid hoje

O o jogo do Real Madrid x Bilbao terá transmissão na ESPN e Star Plus, a partir das 13h30 deste domingo, dia 4 de junho de 2023 – e ao vivo.

TV PAGA: pelo canal da ESPN, o jogo será transmitido ao vivo para todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor precisa ter a emissora na programação. Caso contrário, entre em contato com o operador.

ONLINE: para ver tudo pelo celular é só acessar o Star Plus. O serviço de streaming só está disponível por assinatura, o que significa que o torcedor tem que pagar por mês certo valor para ter acesso à plataforma. Há diversos pacotes e valores.

Dá para assistir o clássico de graça?

Hoje não dá para assistir o jogo do espanhol de graça do Brasil. O torcedor precisa ter a TV paga em casa ou então ser assinante do serviço de streaming.

Nenhum canal da TV aberta tem os direitos de imagem do Campeonato Espanhol e, por isso, a ESPN é a única emissora a transmitir os jogos do futebol internacional no Brasil. Se preferir, pode assistir no streaming Star+ e pagar o menor valor por mês.

Escalações de Real Madrid x Bilbao

Para o jogo desse domingo no Campeonato Espanhol, as equipes do Real Madrid e Bilbao devem entrar em campo da seguinte forma:

Provável escalação do Real Madrid

Courtois; Rudiger, Nacho, Militão, Lucas Vázquez; Modric, Kroos, Tchouameni; Valverde, Benzema e Vini Junior.

Provável escalação do Athletic Bilbao

Agirrezabala; De Marcos, Lekue, Paredes, Yuri Berchiche; Vegas, Zarraga, Williams; Sancet, Nico Williams e Guruzeta.

Qual é o calendário da pré-temporada do Real Madrid?

Este é o último jogo do Real Madrid na temporada. O clube perdeu para o Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões e, por isso, não vai disputar a final da competição em junho. Enquanto isso, o calendário com amistosos já está confirmado.

Após a folga no mês de junho, o Real volta aos gramados em 23 de julho, domingo, para amistoso contra o Milan, nos Estados Unidos, no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles. A jornada no país norte-americano terá também confronto contra o Manchester United, Barcelona e Juventus até agosto.

Real Madrid x Milan

Domingo, 23/07 com horário a confirmar

Estádio Rose Bowl, em Los Angeles, EUA

Real Madrid x Manchester United

Quarta-feira, 26/07 às 23h30

NRG Stadium, em Houston, Texas

Barcelona x Real Madrid

Sábado, 29/07 com horário a confirmar

AT&T Stadium, em Dallas, Texas

Juventus x Real Madrid

Quarta-feira, 02/08 com horário a confirmar

Camping World Stadium, em Orlando

Leia também:

História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba