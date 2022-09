Horário da final da Sul-Americana 2022: data, estádio e premiação

Independiente del Valle ou São Paulo, quem vai levar o título na Copa Sul-Americana? As equipes se preparam para brigar pelo troféu da competição da Conmebol em 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina, com promessa de casa cheia e muita disputa acirrada. Mas qual é o horário da final da Sul-Americana 2022?

Horário da final da Sul-Americana 2022

O horário da final da Sul-Americana 2022 vai ser às 17h, cinco da tarde (horário de Brasília), em 1º de outubro, sábado, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Independiente del Valle e São Paulo disputam a grande final da competição secundária no futebol sul-americana pela temporada. Os dois clubes colecionam um troféu cada, com a oportunidade de buscarem o segundo título em sua história.

De um lado, o Independiente passou por Lanús, Deportivo Táchira e Melgar, enquanto o São Paulo deixou para trás as equipes de Universidad Católica, Ceará e Atlético Goianiense.

A final da Sul-Americana é disputada em jogo único e em estádio neutro. Não há como nenhum dos elencos obter certa vantagem, como em outras competições. A Conmebol optou por transformar a disputa em apenas uma partida em 2019, após casos de brigas entre torcidas na final da Libertadores.

Em caso de empate ao fim da partida, a prorrogação será iniciada e, se nada mudar, a disputa de pênaltis se dá para decidir o grande campeão da Sul-Americana em 2022.

Onde vai ser a final da Sul-Americana 2022?

O Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, recebe a final da Copa Sul-Americana 2022 entre Independiente del Valle e São Paulo no dia primeiro de outubro.

O espaço, entretanto, não foi a primeira opção da Conmebol na temporada. Inicialmente, o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, em Brasília, foi designado para receber a decisão no torneio. Porém, como o primeiro turno das eleições brasileiras está agendado para o dia 2 de outubro, a entidade optou por trocar a sede.

Com isso, Córdoba foi escolhida como a nova opção da final e, desde então, as autoridades argentinas autorizaram a realização do torneio entre Independiente e São Paulo. O espaço tem capacidade para receber 57 mil torcedores.

Porém, segundo o portal GE, o Independiente abriu mão de 12.500 ingressos para a final, e com isso o Tricolor deve ter praticamente 100% de presença no estádio durante a decisão.

Premiação da Sul-Americana 2022

Ganhar a Copa Sul-Americana não é apenas levar para casa o troféu em prata e dourado, ou ser coroado com o título da segunda competição mais importante do futebol sul-americano, mas também herdar uma premiação milionária distribuída pela própria Conmebol.

Segundo números divulgados pela entidade, o campeão vai embolsar R$ 26,1 milhões, de acordo com a cotação atual sob o dólar. Para o vice, o valor de R$ 10 milhões será destinado. Os números são menores se comparados aos da Libertadores, por exemplo, já que a Sul-Americana detém menos publicidade, apoiadores, cotas de TV e direitos de imagens, por exemplo.

Assim como as outras competições de futebol, cada vez que a equipe avança em uma nova fase, ela ganha um valor diferente aos cofres.

Com isso, mate a curiosidade e confira os valores da premiação na Copa Sul-Americana em 2022.

Primeira fase: RS$ 1 milhão

Fase de grupos: R$ 1,5 milhão por jogo como mandato

Oitavas de final: R$ 2,6 milhões

Quartas de final: R$ 3,1 milhões

Semifinal: R$ 4,1 milhões

Vice-campeão: R$ 10 milhões

Campeão: R$ 26,1 milhões

