Horário do jogo Corinthians x Palmeiras hoje do Paulistão (16/02)

Horário do jogo Corinthians x Palmeiras hoje do Paulistão (16/02)

A nona rodada do Campeonato Paulista traz o duelo entre Corinthians x Palmeiras, o Derby Paulista, nesta quinta-feira, 16 de fevereiro. A bola rola na Neo Química Arena, às 21h30 (Horário de Brasília) no clássico de maior rivalidade no estado paulista.

Pode comemorar torcedor, porque a partida será exibida na TNT e HBO Max ao vivo para todo o Brasil na TV e também no streaming.

Raphael Claus vai apitar o clássico paulista nesta quinta. Os assistentes serão Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves.

Classificação do Paulistão 2023 atualizada: quem está na frente da 9ª rodada

Que horas vai ser Corinthians x Palmeiras hoje

O jogo do Corinthians e Palmeiras nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, começa às 21h30, nove e meia da noite, no horário de Brasília, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

A Neo Química Arena recebe o Derby Paulista na rodada do torneio. Com capacidade para receber 49 mil torcedores, só a torcida do Timão é que estará presente, já que a lei do estado impede a presença das duas torcidas no mesmo estádio em clássicos.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e em Fernando de Noronha, devem sintonizar a transmissão da partida às 20h30, horário local.

Que canal vai passar jogo do Corinthians e Palmeiras hoje

O canal TNT vai transmitir o Derby Paulista nesta quinta-feira às 21h30, horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO. O torceodr deve entrar em contato com a empresa para adquirir o canal na programação caso não tenha.

Basta sintonizar no horário marcado e acompanhar o maior clássico do futebol paulista.

Sky: (108/508)

Claro/Net: (151/651)

Oi: (48/548)

Vivo :(648/100/657/892)

Como assistir online o clássico hoje

O serviço de streaming HBO Max, disponível somente para assinantes, também é responsável por transmitir o clássico nesta quinta-feira.

Ao lado da TNT, o streaming também adquiriu o pacote de jogos do Paulistão para transmitir. A plataforma está disponível apenas para quem é assinante. Quem não é deve acessar o site (www.hbomax.com), escolher o melhor pacote ao seu bolso e se tornar membro. Os valores vão de R$ 19,90 ou R$ 27,90.

Para assistir basta acessar a sua conta no site, pelo navegador do computador, ou até mesmo nos aplicativos para celular, tablet, smartv e videogames.

Escalações de Corinthians x Palmeiras:

Provável escalação do jogo do Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Renato Augusto; Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto.

Cantillo segue lesionado no elenco alvinegro.

Provável escalação do jogo do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Marcelo Lomba, goleiro reserva, é o único desfalque do Verdão.

Quantos estrangeiros podem jogar no Brasileirão 2023?

Leia também

Tabela de jogos do Corinthians no Brasileirão 2023 com datas e horários