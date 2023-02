Classificação do Paulistão 2023 atualizada: quem está na frente da 9ª rodada

Em cada nova rodada com a fase de grupos rolando, a tabela do Campeonato Paulista 2023 vem sofrendo alterações. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo são cabeças de chave nos quatro grupos da competição, além de serem os favoritos na disputa pelo título. A classificação do Paulistão também indica quem deve ser rebaixado para a segunda divisão.

Oito equipes se classificam para as quartas de final, enquanto dois últimos na geral caem para a divisão inferior.\

Nove rodadas foram realizadas durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Dezesseis equipes jogam as doze rodadas em turno único, divididas em quatro grupos de quatro.

A classificação geral serve para medir o desempenho de cada grupo durante a primeira fase. Além disso, o torcedor também pode acompanhar como está a briga contra o rebaixamento para a segunda divisão, já que os dois último da tabela serão rebaixados ao fim do campeonato.

Classificação do Paulistão

Veja a classificação e pontos até a 9ª rodada:

1 Palmeiras - 20 pontos

2 São Paulo - 17 pontos

3 São Bernardo - 17 pontos

4 Corinthians - 14 pontos

5 Botafogo SP - 14 pontos

6 Água Santa - 14 pontos

7 RB Bragantino - 14 pontos

8 Santo André - 13 pontos

9 Guarani - 10 pontos

10 Inter de Limeira - 10 pontos

11 Mirassol - 9 pontos

12 São Bento - 9 pontos

13 Santos - 9 pontos

14 Portuguesa - 6 pontos

15 Ituano - 6 pontos

16 Ferroviária - 5 pontos

Tabela de grupos do Paulistão

Além da classificação geral, o Campeonato Paulista 2023 traz também a tabela com todos os quatro grupos. As dezesseis equipes disputam 12 rodadas em turno único, onde cada vitória garante três pontos e o empate apenas um para os dois lados.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

GRUPO A

1 Botafogo SP - 14 pontos

2 RB Bragantino - 14 pontos

3 Inter de Limeira - 10 pontos

4 Santos - 9 pontos

GRUPO B

1 São Paulo - 17 pontos

2 Água Santa - 14 pontos

3 Guarani - 10 pontos

4 Mirassol - 9 pontos

GRUPO C

1 Corinthians - 14 pontos

2 São Bento - 9 pontos

3 Ituano - 6 pontos

4 Ferroviária - 5 pontos

GRUPO D

1 Palmeiras - 20 pontos

2 São Bernardo - 17 pontos

3 Santo André - 13 pontos

4 Portuguesa - 6 pontos

Data das quartas de final

Assim que a fase de grupos acaba, as quartas de final começam. Esta é a primeira etapa do mata-mata no Paulistão da temporada, onde oito times brigam em partida única pela chance de conquistarem o título.

O chaveamento é feito da seguinte maneira: 1º do grupo A x 2º do grupo A, 1º do grupo C x 2º do grupo C e assim sucessivamente. Isso significa que o líder enfrentará o segundo colocado do seu próprio grupo.

As quartas de final e a semifinal são jogadas em partida única, mas a final é sempre em ida e volta.

Confira a tabela com as principais datas do mata-mata no Campeonato Paulista 2023.

QUARTAS DE FINAL : 12 de março, domingo

: 12 de março, domingo SEMIFINAL : 19 de março, domingo

: 19 de março, domingo FINAL: 02 e 09 de abril, ambos domingos

