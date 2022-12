As seleções de Argentina e Austrália disputam as oitavas de final em partida única neste sábado, 03 de dezembro, valendo a vaga nas quartas

Horário do jogo da Austrália hoje x Argentina nas oitavas; transmissão da Copa do Mundo 2022

Na abertura das oitavas de final, Austrália e Argentina se enfrentam neste sábado (03/12), no Estádio Ahmad bin Ali pela Copa do Mundo no Catar. Em confronto único, o jogo da Austrália hoje vai começar às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Descubra como e onde assistir ao jogo da Copa hoje.

Qual é o horário do jogo da Austrália hoje nas oitavas?

No horário local, o jogo da Austrália hoje contra a Argentina vai começar às 22h, direto do Catar. Mas no Brasil, o duelo será transmitido às 16h (Horário de Brasília), para todo o país ao vivo nos meios de comunicação.

Como o Catar é muito quente no meio do ano, a FIFA optou por realizar a Copa do Mundo no fim do ano, quando é inverno na estação. Porém, o calor beira os 30 graus ou mais na manhã e durante o dia. Por esse motivo, a entidade e o governo catariano optaram por realizar os jogos no finalzinho da tarde e à noite.

Para torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha é preciso perceber a diferença com o horário de Brasília.

Onde vai ser o jogo da Austrália hoje?

O Estádio Ahmad bin Ali, na cidade de Al Rayyan, no Catar, vai sediar o jogo da Austrália hoje nas oitavas de final contra a Argentina neste sábado.

O espaço foi construído para a Copa do Mundo no país, com capacidade para receber 40 mil torcedores. Neste sábado, é provável que o local fique lotado de torcedores.

🏟 Al Rayyan Stadium 🗓 6 group stage matches & 1 Round of 16 match 🇶🇦 Qatari culture incorporated in spectacular undulating façade pic.twitter.com/xBDJAtDNMX — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Como assistir o jogo da Austrália hoje na Copa?

O jogo da Austrália hoje pode ser assistido nas diversas opções:

GLOBO - tv aberta

SporTV - canal pago

GloboPlay - streaming e site

FIFA+ - streaming e site

Portal GE - site de notícias

Canal do Casimiro - youtube e twitch

Seis opções estão disponíveis ao torcedor neste sábado para assistir ao jogo da Austrália hoje contra a Argentina, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para quem gosta de curtir na TV aberta é só sintonizar a Globo. A narração vai ser de Cléber Machado com a presença de Paulo Nunes e Ricardinho.

Já no SporTV, canal da TV paga, quem narra é Milton Leite ao lado de Pedrinho e Lédio Carmona.

Outras opções funcionam online, para o torcedor que curte acompanhar pelo celular. Dá para assistir no portal GE (www.ge.globo.com) no site de notícias ou até mesmo no GloboPlay, sem precisar se assinante. Basta se cadastrar no site (www.globoplay.globo.com) ou baixar o aplicativo para assistir o conteúdo.

Se preferir, dá para conferir a partida também no canal do Casimiro, tanto no Youtube como na Twitch, além do FIFA+, serviço de streaming com sinal 100% aberto entre todos os jogos das oitavas de final na Copa.

TODAS as opções - com exceção do SporTV - são de graça.

Escalações:

Provável escalação da Argentina: Martínez; Molina, Otamendi, Romero (Lisandro Martínez), Acuña; De Paul, Gómez (Enzo Fernández), Mac Allister; Lionel Messi, Álvarez e Lautaro Martínez.

Provável escalação da Austrália: Matt Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Mooy, Irvine, Goodwin, Leckie, McGree; Duke.

Os australianos não têm desfalques para o jogo deste sábado.

Para os argentinos, entretanto, Di Maria se tornou dúvida ao treinador Lionel Scaloni, segundo o portal GE. Em seu lugar, segundo noticiou o site, Papu Gómez e Ángel Correa podem entrar com a camisa titular.

Chaveamento das oitavas de final da Copa

Além de definir os grupos da primeira fase, a FIFA também determinou o chaveamento da Copa até a grande final, onde as seleções já sabem com quem vão cruzar no caminho para alcançarem até a decisão pelo troféu.

As oitavas de final são disputadas em partida única, onde quem vencer está dentro e quem perder é eliminado da Copa do Catar. Em caso de empate, a prorrogação será iniciada. Se nada mudar, aí a disputa de pênaltis é que define.

Chave 1:

Sábado (03 de dezembro):

Holanda x EUA - 12h (Horário de Brasília) no Estádio Internacional Khalifa

Argentina x Austrália - 16h (Horário de Brasília) no Estádio Ahmad Bin ALi

Segunda-feira (05 de dezembro):

Japão x Croácia - 12h (Horário de Brasília) no Estádio Al Janoub

Brasil x Coreia do Sul - 16h (Horário de Brasília) no Estádio 974

Chave 2:

Domingo (04 de dezembro):

Inglaterra x Senegal - 16h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

França x Polônia - 12h (horário de Brasília) no Estádio Al Thumama

Terça-feira (06 de dezembro):

Marrocos x Espanha - 12h (horário de Brasília) no Estádio Cidade da Educação

Portugal x Suíça - 16h (horário de Brasília) no Estádio Lusail

