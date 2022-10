Horário do jogo da Juventus hoje e onde vai passar ao vivo (29/10/22)

Depois de ser eliminada na Champions, a Juventus volta a jogar neste sábado, pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano. O jogo da Juventus hoje é contra o Lecce, que está na parte de baixo da tabela, às 13h (Horário de Brasília), no Estádio Via del Mare. Confira onde assistir ao jogo da Juventus hoje e as informações.

Onde vai passar o jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo da Juventus hoje tem transmissão da ESPN 4 e Star +, às 13h (Horário de Brasília) para todos os estados do Brasil ao vivo.

Disponível entre as operadoras por assinatura como Sky, Claro, Oi e a Vivo, o canal da ESPN é quem transmite de maneira exclusiva o jogo do futebol italiano neste sábado.

Para quem não tem a TV fechada dá para assistir no Star +, plataforma de streaming. É só sintonizar no aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv e acompanhar.

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Via del Mare

TV: ESPN 4

Online: Star +

Lecce contra o rebaixamento

O Lecce é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Em 17º lugar, acumula oito pontos com o total de uma vitória, cinco empates e cinco derrotas com o total de 9 gols marcados e 14 sofridos dentro e fora de casa. Se vencer, pula quatro posições e se afasta da degola.

Os anfitriões não possuem novas baixas para o jogo de hoje.

Provável escalação do Lecce: Falcone; Gallo, Umtiti, Pongracic, Baschirotto; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Oudin, Ceesay e Strefezza.

Juventus na Liga Europa

Do outro lado, a Juventus foi desclassificada da Liga dos Campeões ao perder para o Benfica na penúltima rodada e, por isso, vai disputar a vaga da Liga Europa na última rodada. Em oitavo lugar com 19 pontos, contabiliza cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Na convocação oficial, os jogadores Vlahovic, Paredes, Di María, Kaio Jorge, Bremer, Pogba, De Sciglio e Chiesa não aparecem na lista.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kostic, Kean e Milik.

Próximos jogos

LECCE:

Udinese x Lecce - Sexta-feira, 04/11 às 16h45

Lecce x Atalanta - Quarta-feira, 09/11 às 14h30

JUVENTUS:

Juventus x PSG - Quarta-feira, 02/11 às 17h

Juventus x Inter de Milão - Domingo, 06/11 às 16h45

