Luta de Anderson Silva x Jake Paul: horário e onde assistir ao vivo na TV

Prepare-se para o evento do ano nas artes marciais! No próximo sábado, 29 de outubro, Anderson Silva x Jake Paul se enfrentam em acirrada luta de boxe na Arena Gila River, nos Estados Unidos. O desafio promete duração de oito rounds, em peso combinado de 187 libras - 84,8 kg. Saiba onde assistir e todos os detalhes da luta.

Onde assistir a luta de Anderson Silva x Jake Paul em 2022?

A luta de Anderson Silva x Jake Paul tem transmissão exclusiva do canal Combate, às 20h50 (Horário de Brasília), direto de Phoenix, nos Estados Unidos.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, o canal Combate transmite com exclusividade a luta neste sábado para todo o Brasil. Para obter o pacote de canais na programação o torcedor deve pagar R$ 39,90 ao mês.

Para quem prefere assistir online é só ligar no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. É necessário ter o Combate na programação do streaming. Você pode acompanhar no celular, tablet, computador ou tablet, se não tem a TV paga em casa.

Horário: 20h50 (Horário de Brasília)

Local: Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos.

Onde assistir: Combate e GloboPlay

O que esperar da luta de Anderson Silva x Jake Paul?

A Showtime Boxing, empresa responsável pelo evento, garantiu a disputa neste sábado entre os dois participantes de até oito rounds no ringue. De um lado, o ídolo brasileiro nas artes marciais e do outro o novato youtuber que está apenas começando no esporte.

Anderson Silva, conhecido também como "Spider", tem 47 vitórias e 11 derrotas. Na categoria médio, Anderson se aposentou do UFC em 2020, quando perdeu para o jamaicano Uriah Hall. No UFC o brasileiro tem o cinturão do Peso Médio e defendeu-o por dez lutas seguidas. Em 2013, entretanto, ele viu Chris Weidman a sua sequência de 17 triunfos.

Desde então, Spider tem se aventurado no boxe desde junho de 2021. Ele venceu Julio Cesar Chaves Jr. por decisão dividida. Mais tarde no mesmo ano ele ganhou de Tito Ortiz com direito a nocaute. Em maio de 2022, fez a terceira luta diante de Bruno Caveira, sem vencedor.

Já Jake Paul, de 25 anos, é um youtuber e ator no caminho para se tornar um pugilista e boxeador profissional. Segundo o portal GE, o norte-americano contabiliza cinco vitórias em cinco lutas. Com mais de 20 milhões de inscritos no Youtube, Jake também tem vídeos de músicas ao lado do irmão, Logan.

Jake teve a sua primeira experiência no boxe em 2018, mas como amador. Desde então, tem se aventurado com celebridades e grandes astros do esporte.

Confira as outras lutas no Card do grande evento no sábado, em Phoenix.

Anderson Silva x Jake Paul

Ashton Sylve x Braulio Rodriguez

Alejandro Santiago x Antonio Nieves

Uriah Hall x Le'Veon Bell

Chris Avila x Mikhail Varshavski

Carreira de Anderson Silva

Ídolo da nação brasileira, Anderson Silva tem 23 anos de carreira no MMA, contando com 34 vitórias e apenas 11 derrotas entre as 44 lutas que disputou no UFC, em catorze anos na liga profissional. Vinte destas vitórias foram por nocaute, e seis por finalização.

Em julho de 2013, ele garantiu a invencibilidade por mais de catorze lutas, quando perdeu para Chris Weidman. Spider também atingiu a maior sequência de vitórias no UFC, sendo 17, sete anos sem perder nenhuma luta.

Spider também tem 21 lutas principais no UFC, o que nenhum outro lutador conquistou para ser a atração principal do evento na liga.

