Horário do jogo de Portugal hoje contra Islândia e onde assistir - 20/06

A Seleção de Portugal entra em campo nesta terça-feira, 20 de junho, para enfrentar a Islândia na quarta rodada do grupo J nas Eliminatórias da Eurocopa, no Estádio Laugardalsvöllur. O horário do jogo de Portugal hoje e a transmissão você encontra abaixo.

Também estão no grupo as seleções de Eslováquia, Luxemburgo, Bósnia e Liechtenstein.

Que horas é o jogo de Portugal hoje em amistoso

A partida entre Islândia e Portugal começa às 15h45, horário de Brasília, com transmissão do canal SporTV 4 ao vivo para todo o país. Quem tem o pacote 'canais ao vivo' no GloboPlay também pode acompanhar.

Horário: três e quarenta e cinco da tarde

Local: Estádio Laugardalsvöllur, na Islândia

Onde assistir jogo de Portugal hoje: SporTV 4 e GloboPlay

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

O craque Cristiano Ronaldo será titular no jogo contra a Islândia nesta terça-feira, pela quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa. O português vestiu a camisa no último sábado, em vitória por 3 a 0 contra a Bósnia, em casa.

Com o Al Nassr, Cristiano não foi campeão do Campeonato Saudita na temporada, considerado uma grande decepção para os torcedores após a chegada do jogador. Na última Copa do Mundo, vestindo a camisa de Portugal, ele forçou até o último minuto dentro de campo e conseguiu levar o grupo para as quartas de final, onde foi eliminado por Marrocos após a derrota por 1 x 0.

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da Seleção de Portugal, ultrapassando grandes figuras como Eusébio, Figo e Nuno Gomes.

Para o duelo desta terça-feira, na quarta rodada das Eliminatórias, tanto Islândia quanto Portugal vão escalar os principais jogadores do seu plantel, incluindo Cristiano Ronaldo do lado português.

Islândia: Rúnarsson; Sampsted, Pálsson, Ingason, Magnússon; Gudmundsson, Fridiksson, Willumsson; Thorsteinsson, Finnbogason e Gudmundsson.

Portugal: Diogo Costa; Danilo Pereira, Dias, Antonio Silva; Bruno Fernandes, Cancelo, Ruben Neves, Guerreiro; João Felix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

Classificação do grupo J nas Eliminatórias

A Seleção de Portugal se mantém em primeiro lugar no grupo com nove pontos. Se vencer a Islândia nesta terça-feira, garante a maior vantagem contra os oponentes e fica próximo de confirmar a sua vaga na próxima edição da Eurucopa, campeonato de futebol europeu.

Já a Eslováquia, com sete pontos, também quer brigar pela vaga. Luxemburgo, com quatro pontos, é outro elenco que também pode surpreender. Já Bósnia e Islândia, com três pontos cada, vão dar o que falar.

GRUPO J DAS ELIMINATÓRIAS (jogo de Portugal hoje)

1 Portugal - 9 pontos

2 Eslováquia - 7 pontos

3 Luxemburgo - 4 pontos

4 Bósnia - 3 pontos

5 Islândia - 3 pontos

6 Liechtenstein - 0 pontos

