Horário do jogo do Athletico hoje e onde assistir o Paranaense - 14/01/2023

Horário do jogo do Athletico hoje e onde assistir o Paranaense – 14/01/2023

O Athletico PR estreia na nova temporada do Campeonato Paranaense neste sábado, diante do Rio Branco pela primeira rodada da competição. Com início às 16h (Horário de Brasília), o jogo do Athletico hoje vai ser no Estádio Nelson Medrado Dias, em Paranaguá. Descubra onde assistir ao duelo e todos os detalhes no texto a seguir.

Transmissão jogo do Athletico hoje ao vivo

O OneFootball é quem vai passar o jogo do Athletico hoje no Campeonato Paranaense às 16h (Horário de Brasília) de graça por todo o Brasil.

A partida não está disponível em nenhum canal de televisão. Para assistir o torcedor vai ter que acessar a plataforma de streaming do OneFootball, disponível tanto no site como pelo aplicativo no celular.

É preciso ser tornar assinante para ter acesso aos jogos. Os valores são de R$10,90 por partida do Catarinense,

Os torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem sintonizar na internet a partir das 15h, horário local.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir: OneFootball

Local: Estádio Nelson Medrado Dias, em Paranaguá

Rio Branco x Athletico

Na temporada passada, o Rio Branco terminou a primeira fase em nono lugar com 12 pontos, ou seja, sequer garantiu a classificação para a fase seguinte, encerrando a participação na temporada de maneira precoce.

Este ano o grupo quer fazer diferente.

Provável Rio Branco: Macanhan; Renato, Bruno, Marcão; Arthur, Bolt, Max, Lunna; Da Silva, Jobson e Cebolinha.

O Athletico teve uma boa temporada passada. Foi vice da Libertadores e conseguiu brigar em diferentes competições, incluindo o Paranaense. Na primeira fase ficou em terceiro lugar com 20 pontos, chegando até a fase do mata-mata na temporada. O elenco ganhou do Londrina nas quartas, mas perdeu para o Coritiba na semifinal.

Provável Athletico : Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Pedrinho; Erick, Fernandinho, David Terans; Canobbio, Vitinho e Pablo.

Jogos da primeira rodada no Campeonato Paranaense

Além do jogo do Athletico hoje, outros dois embates são válidos neste sábado pela rodada.

SÁBADO, 14/01:

Rio Branco PR x Athletico - 16h

Maringá x Foz do Iguaçu - 18h30

FC Cascavel x São Joseense - 18h30

DOMINGO, 15/01:

Coritiba x Aruko - 16h

Londrina x Azuriz - 16h

Operário x Cianorte - 18h30

+Relembre os títulos do Athletico-PR