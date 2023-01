Equipe do Bahia enfrenta o Sampaio Corrêa neste domingo, 22 de janeiro de 2023 pela primeira rodada da Copa do Nordeste

Horário do jogo do Bahia hoje na Copa do Nordeste ao vivo – 22/01/2023

Disputando o Campeonato Baiano e de volta à elite do Brasileirão, o Bahia quer conquistar títulos, começando com a Copa do Nordeste. Neste domingo, 22 de janeiro, visita o Sampaio Corrêa pela primeira rodada. O jogo do Bahia hoje vai começar às 19h (Horário de Brasília).

Com transmissão somente nos canais pagos através do Castelão de São Luís, saiba como assistir ao embate entre as equipes com promessa de rivalidade acirrada dentro de campo. O Bahia vem de vitória diante do Atlético de Alagoinhas no Baiano na temporada.

Qual canal vai passar jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje tem transmissão da ESPN, Nosso Futebol e Star + às 19h, horário de Brasília.

Sem passar na TV aberta, o canal da ESPN é o único a transmitir o jogo entre Sampaio Corrêa e Bahia neste domingo pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A emissora está disponível em todas as operadoras do Brasil ao vivo.

O pay-per-view Nosso Futebol, entretanto, é encontrado apenas na Sky, Claro e DirecTV GO por diferentes valores na mensalidade. Na Sky o valor fica em R$ 44,90, enquanto na Claro permanece R$ 19,90 por mês. Já na DirecTV, o custo é de R$ 14,90.

Por fim, o torcedor também tem a opção de acompanhar através do serviço de streaming Star Plus. Assinantes podem assistir no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv ou no computador.

Escalações do jogo:

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Ludke, Joécio, Pará, Allan; Wesley Dias, Eloir, Nadson, Pimentinha; Matheus Martins e Vinícius Alves.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Borel, Kanu, Raúl Gustavo, Matheus Bahia; Acevedo, Rezende, Daniel; Kaiky (Jacaré), Ricardo Goulart e Biel.

Quem vai apitar o jogo de hoje

O árbitro do jogo do Bahia hoje contra o Sampaio Corrêa vai ser Rodrigo Jose Pereira de Lima.

Os assistentes neste domingo pelo confronto da Copa do Nordeste vão ser Francisco Chaves Bezerra Junior e Ricardo Bezerra Chianca.

O quarto árbitro vai ser Jose Henrique de Azevedo Junior, enquanto o analista de campo designado pela CBF foi Silvio Eduardo Silva E Silva.

Grupos da Copa do Nordeste

Dois grupos de oito equipes formam a primeira fase da Copa do Nordeste. Elas disputam oito rodadas em pontos corridos na competição regional mais famosa do Brasil.

Somente os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

Confira os grupos da Copa do Nordeste de 2023.

GRUPO A

1 Atlético de Alagoinhas

2 CRB

3 Ferroviário

4 Fluminense PI

5 Fortaleza

6 Sampaio Corrêa

7 Sport

8 Vitória

GRUPO B

1 ABC

2 Bahia

3 Campinense

4 Ceará

5 CSA

6 Náutico

7 Santa Cruz

8 Sergipe

