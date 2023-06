Confira as informações do jogo do Brasil em amistoso hoje. Foto: Reprodução Joilson Marconne / CBF

Horário do jogo do Brasil contra Senegal em amistoso e onde assistir - 20/06

Horário do jogo do Brasil contra Senegal em amistoso e onde assistir – 20/06

Após a vitória contra Guiné no fim de semana, a Seleção Brasileira volta a jogar nesta terça-feira, 20/06, em amistoso internacional contra Senegal no Estádio de Alvalade, em Portugal, sob o comando do técnico interino Ramon Menezes. O horário do jogo do Brasil hoje e os detalhes você confere no texto.

O italiano Carlo Ancelotti, atual comandante do Real Madrid, assumirá o cargo de Tite, de acordo com informações do jornalista André Rizek, do portal GE.

Horário do jogo do Brasil hoje em amistoso

A partida de amistoso internacional entre Brasil e Senegal acontecerá na terça-feira, 20 de junho, às 16h, horário de Brasília, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal.

No horário local, a bola rola às 20h, já que Lisboa está quatro horas à frente de Brasília, capital federal.

Esta é a segunda vez que Senegal e Brasil se enfrentam na história. Em 2019, empataram em amistoso de seleções.

Horário do jogo do Brasil em Brasília: 16h

Horário do jogo do Brasil local: 20h

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal

Onde assistir Brasil e Senegal ao vivo hoje?

Você pode assistir ao jogo do Brasil ao vivo na Globo e SporTV nesta terça-feira. A emissora transmite para todo o país com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Roger Flores.

No canal pago é Milton Leite quem narra ao lado dos comentaristas Grafite e Paulo César Vasconcellos.

Você pode assistir também de graça no portal GE e no Globoplay, não precisa ser assinante.

Escalação de Brasil x Senegal

Para o duelo desta terça-feira, a Seleção Brasileira não terá Neymar e o goleiro Alisson, com lesão no dedo e por isso está sem condições de jogar. Resta a dúvida para quem será titular.

Do lado do Senegal não há desfalques.

Brasil: Ederson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá; Malcom, Richarlison e Vini Junior.

Senegal: Dieng; Mendy, Seck, Diallo, Jakobs; Ciss, Diatta, Gueye; Sarr, Jackson e Sadio Mané.

Joelinton pela Seleção Brasileira Jogos: 1

Gols: 1 Que início! 📸: Joilson Marconne/CBF pic.twitter.com/fqB4cTXXHM — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 17, 2023

Por que Neymar não vai jogar hoje?

O atacante Neymar não vai jogar com a Seleção Brasileira nesta terça-feira porque se recupera de uma grave lesão no tornozelo direito. O jogador do PSG está afastado dos gramados desde fevereiro deste ano após se machucar em partida contra o Lille, no Campeonato Francês.

O brasileiro passou por cirurgia em março e, desde então, está de repouso. No boletim médico divulgado pelo clube parisiense, Neymar ficaria fora dos gramados entre três e quatro meses, perdendo o fim da temporada.

Contra Guiné, no último sábado, ele também não jogou já que não foi convocado por Ramon Menezes, treinador interino.

Próximo jogo do Brasil

Após o amistoso contra Senegal, a Seleção Brasileira terá uma longa pausa. O elenco canarinho só volta a jogar em setembro, nas Eliminatórias da Copa do Mundo pela América do Sul.

Eliminatórias da Copa do Mundo (04 a 12 de setembro):

Brasil x Bolívia

Brasil x Peru

Eliminatórias da Copa do Mundo (09 a 17 de outubro):

Brasil x Venezuela

Brasil x Urugia

Eliminatórias da Copa do Mundo (13 a 21 de novembro):

Brasil x Colômbia

Brasil x Argentina

Leia também:

Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo até 2022?