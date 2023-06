Amistoso: quem é o técnico da Seleção Brasileira hoje?

O Brasil enfrenta Guiné neste sábado, 17 de junho, em amistoso internacional no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, às 16h30 (Horário de Brasília). Saiba quem é o atual técnico da Seleção Brasileira, responsável por comandar treinos, convocações e o grupo nos amistosos.

Confira a última lista de convocados da Seleção Brasileira para o amistoso de junho.

Ramon Menezes é o técnico da Seleção Brasileira hoje

O treinador Ramon Menezes Hubner, 50 anos, é quem comanda a Seleção Brasileira interinamente enquanto a CBF busca um novo técnico efetivo. Ramon assumiu o elenco assim que Tite foi desligado do comando após a queda nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Assim como a grande maioria dos treinadores experientes no futebol, Ramon também passou a se aventurar em clubes após pendurar as chuteiras. Como jogador, começou no Cruzeiro, passando por Vitória, Bahia, Bayer Leverkusen, Vasco, Fluminense, Atlético MG, Tokyo Verdy, Botafogo, Athletico PR, Joinville e Cabofriense.

Em 2001, Ramon foi convocado para representar o Brasil na Copa das Confederações. No total, vestiu a camisa em seis oportunidades com um gol.

Como treinador, Ramon Menezes obteve as licenças A, B e PRO no curso da CBF, segundo o portal GE. Começou como auxiliar no Joinville, até conseguir o seu primeiro trabalho profissional, o ASEEV, de Goiás. Passou também pelo Anápolis e o Guarani, de Minas Gerais.

Em 2016, o treinador retornou para o Joinville, mas desta vez como titular, mas não conseguiu evitar a quadra do grupo para a Série C. Ramon também passou por Tombense em 2017 e foi adjunto do Vasco e efetivo entre 2018 e 2020. Entre os anos de 2020 e 2021 ele treinou o CRB, Vitória, sem obter grandes êxitos.

Foi em março de 2022 que Ramon ganhou a chance de treinar o Sub-20 da Seleção Brasileira. Ele ganhou o Sul-Americano da categoria no mesmo ano.

Times que Ramon Menezes treinou:

Joinville

ASEEV

Anápolis

Guarani MG

Tombense

Vasco

CRB

Vitória

Brasil sub-20

Seleção Brasileira

Quem vai ser o novo técnico da Seleção Brasileira em 2023?

A CBF ainda não achou o substituto ideal para Tite. O técnico brasileiro deixou o comando da Seleção Brasileira após o fracasso na Copa do Mundo do Catar, em dezembro do ano passado, por derrota nos pênaltis para a Croácia.

No futebol brasileiro, nomes como Dorival Júnior, treinador do São Paulo, e Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, são os favoritos a assumirem o cargo efetivo de técnico da Seleção Brasileira. Porém, ambos os profissionais estão empregados, o que impossibilitaria de aceitar a proposta.

Pelo cenário internacional, Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é o favorito. De acordo com o jornalista André Rizek, da Globo, a CBF deve esperar até 2024 para contratar o treinador italiano. O contrato de Ancelotti com o clube espanhol vai até o meio do ano que vem.

No mercado, estão livres Luis Enrique, ex-comandante da Espanha, Julian Nagelsmann, ex-Bayern de Munique, Joachim Löw, campeão com a Alemanha em 2014, Zidane, ídolo do Real Madrid, e Steven Gerrard, ex-jogador do Liverpool.

Quais são os amistosos da Seleção de junho?

A Seleção Brasileira vai disputar dois amistosos em junho. O primeiro será contra Guiné, na Espanha, e o segundo contra Senegal, em Portugal. Ambos os confrontos foram marcados pela CBF no ano passado e tem como objetivo analisar os convocados e determinar assim a escalação ideal para as competições oficiais.

O jogo contra Guiné acontecerá no sábado, 17 de junho, às 16h30 (Horário de Brasília), em Barcelona. A TV Globo transmite ao vivo e de graça para todo o país.

Já na terça-feira, a partida é contra Senegal, atual campeão da Copa Africana das Nações, em Lisboa, Portugal, às 16h (horário de Brasília). A Globo também exibe o amistoso na TV aberta.

Brasil x Guiné

Sábado, 17 de junho de 2023

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha

Brasil x Senegal

Terça-feira, 20 de junho de 2023

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal

Leia também:

Quem foram os técnicos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo ano a ano