Horário do jogo do Brasil x Bolívia nas Eliminatórias da Copa – 12/09

Após a goleada em cima da Bolívia na última semana, a Seleção Brasileira volta a jogar nesta terça-feira, 12 de setembro, a partir das 23h, horário de Brasília, em duelo contra o Peru. O jogo do Brasil com Neymar será no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Onde assistir o jogo do Brasil hoje

O jogo do Brasil e Peru será disputado na terça-feira com início às 23h, horário de Brasília, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. A Globo transmite na TV aberta o jogo com narração de Luis Roberto e comentários de Roger Flores e Ana Thais Matos, e o Sportv com Luiz Carlos Jr, Ricardinho e Paulo Nunes.

Com cinco participações em Copas do Mundo, a última em 2018, na Rússia, a Seleção Peruana de futebol tem jogadores com experiência como Guerrero, Trauco, Marcos López e Renato Tapia. Mesmo jogando dentro de casa, é difícil não imaginar uma vitória brasileira.

Este é o segundo jogo do Brasil sob o comando de Fernando Diniz, que estreou na Seleção com goleada em cima da Bolívia por 5 a 1 na última sexta-feira. Com Neymar, Rodrygo, Raphinha e Richarlison, o elenco brasileiro é favorito na segunda rodada com poder ofensivo superior ao peruano.

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima, no Peru

Arbitragem: Fernando Rapallini (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Onde assistir: Globo e Sportv

Quem são os desfalques do Brasil contra o Peru?

Antes da bola rolar nas Eliminatórias, o treinador Fernando Diniz precisou desconvocar o goleiro Bento, do Athletico Paranaense, por lesão. O botafoguense Lucas Perri, de 25 anos, foi chamado para o lugar do arqueiro na data FIFA de setembro.

Vinicius Junior também é desfalque do Brasil, enquanto Antony foi desconvocado por denúncias de suposta agressão contra a ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin.

Para os peruanos, Advíncula está fora do jogo de hoje porque foi expulso na última quinta-feira, contra o Paraguai, na rodada de estreia. Trauco e Gonzales estão fora por lesões.

Escalação do Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

Escalação do Peru: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Renato Tapia, Abram, Marcos López; Yotún, Jesus Castillo, Cartagenna; Andy Polo, André Carrillo e Guerrero.

O que são as eliminatórias da Copa?

As eliminatórias da Copa do Mundo reúne seleções que buscam seu ingresso rumo ao mundial de 2026, que será realizou no México, Estados Unidos e Canadá. O Brasil está disputa por uma das 48 vagas do torneio e assim ficar próximo do hexacampeonato.

Na América do Sul, seis nações se classificarão diretamente para a Copa do Mundo, com uma seleção adicional chegando aos playoffs. O Equador inicia sua campanha com menos três pontos devido à falsificação de documentos de nascimento de um jogador em seu ciclo anterior de qualificação para a Copa do Mundo.

A qualificatória sul-americana reúne Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Peru, Paraguai e Equador em 18 rodadas, divididas em dois turnos, onde cada seleção se enfrenta duas vezes. A competição vai de 07 de setembro de 2023 a 09 de setembro de 2025.

Todas as rodadas são disputadas em pontos corridos, ou seja, cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas um para os dois elencos.

Veja os próximos jogos neste ano:

12 de outubro, quinta-feira:

17h00 - Bolívia x Equador

17h30 - Colômbia x Uruguai

20h30 - Brasil x Venezuela

21h00 - Argentina x Paraguai

22h00 - Chile x Peru

17 de outubro, terça-feira:

17h00 - Venezuela x Chile

20h30 - Paraguai x Bolívia

20h30 - Venezuela x Paraguai

21h00 - Uruguai x Brasil

23h00 - Peru x Argentina

Rodada 5:

16 de novembro, quinta-feira

Colômbia x Brasil

Venezuela x Equador

Bolívia x Peru

Argentina x Uruguai

Chile x Paraguai

Rodada 6:

21 de novembro, terça-feira

Uruguai x Bolívia

Peru x Venezuela

Brasil x Argentina

Paraguai x Colômbia

Equador x Chile

