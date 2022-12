Confira o horário do jogo do Brasil nas oitavas. Foto: DCI Tássio Mourão / Lucas Figueiredo CBF

Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul na segunda-feira, 05 de dezembro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar

Horário do jogo do Brasil nas oitavas de final, segunda-feira na Copa do Mundo 2022

Na próxima segunda-feira, 05 de dezembro, a Seleção Brasileira joga contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O horário do jogo do Brasil nas oitavas vai ser às 16h (Horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha. A competição vai se encaminhando para a reta final com apenas dezesseis seleções.

Horário do jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa

Na segunda-feira, o horário do jogo do Brasil nas oitavas de final contra a Coreia do Sul vai ser às 16h (Horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha.

Esse é o oitavo jogo entre as duas seleções. Todas as outras oportunidades foram amistosas, com seis vitórias para os brasileiros e apenas uma aos sul-coreanos, de acordo com dados do portal O Gol.

O Brasil chega até as oitavas com duas vitórias e uma derrota, após ser derrotado na terceira e última rodada da fase de grupos para Camarões. Já a Coreia mantém um empate, uma derrota e uma vitória.

As oitavas de final são disputadas em partida única. É apenas a primeira fase mata-mata da Copa, onde quem avançar segue para as quartas.

BRASIL X COREIA DO SUL

Data: Segunda-feira, 05 de dezembro

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, FIFA+ e canal do Casimiro

Caminho do Brasil na Copa do Mundo no Catar

A Seleção Brasileira encerrou a sua participação em primeiro lugar no grupo G com 6 pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota para Camarões. Nas oitavas de final terá um velho conhecido para enfrentar, mas chega como o favorito.

A Coreia, por outro lado, empatou com o Uruguai, perdeu para Gana e venceu Portugal na última rodada do grupo H na Copa do Mundo.

O Brasil poderá esbarrar até mesmo com a Argentina na semifina.

Oitavas de final: Coreia do Sul

Quartas de final: Japão ou Coreia

Semifinal: Holanda, Argentina ou Austrália

Final: França, Inglaterra, Senegal, Espanha, Portugal, Polônia, Marrocos ou Suíça

Como assistir o Brasil nas oitavas?

O jogo do Brasil e Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa será transmitido na Globo (tv aberta) e SporTV (canal pago) para todo o país ao vivo.

As plataformas GloboPlay, portal GE, canal do Casimiro e o FIFA+ também exibem a partida, mas de graça em todos os estados do Brasil.

Dá para assistir pelo celular, tablet, computador e smartv.

