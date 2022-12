Confira as seleções classificadas para as oitavas. Foto: DCI / Tássio Mourão

As seleções que se classificaram vão disputar as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar em partida única

Quem são os 16 times classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022

Dezesseis seleções disputam as oitavas de final na Copa do Mundo do Catar. Os classificados para as oitavas da Copa entram em campo a partir do sábado, 03 de dezembro, seguindo até a terça-feira, no dia 6 do mesmo mês. Em partida única, os vencedores dos confrontos seguem vivos na busca pela taça dourada.

Quais são os classificados para as oitavas da Copa do Mundo?

As seleções do Brasil, França, Portugal, Holanda, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, Coreia do Sul, Argentina, Polônia, Austrália, Croácia, Marrocos, Espanha, Japão e Suíça estão confirmadas nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

Cada um dos elencos se garantiu em primeiro ou segundo lugar em seu grupo, conquistando as vagas no mata-mata da competição.

As oitavas de final são disputadas em jogo único, ou seja, quem vencer segue vivo na competição e os perdedores se despedem e voltam para a casa mais cedo. No mata-mata não há classificação ou pontos.

Chave 1 das oitavas:

Sábado, 03 de dezembro:

Holanda x EUA - 12h (Horário de Brasília) no Estádio Internacional Khalifa

Argentina x Austrália - 16h (Horário de Brasília) no Estádio Ahmad Bin ALi

Segunda-feira, 05 de dezembro:

Japão x Croácia - 12h (Horário de Brasília) no Estádio Al Janoub

Brasil x Coreia do Sul - 16h (Horário de Brasília) no Estádio 974

Chave 2 das oitavas de final:

Domingo, 04 de dezembro:

Inglaterra x Senegal - 16h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

França x Polônia - 12h (horário de Brasília) no Estádio Al Thumama

Terça-feira, 06 de dezembro:

Marrocos x Espanha - 12h (horário de Brasília) no Estádio Cidade da Educação

Portugal x Suíça - 16h (horário de Brasília) no Estádio Lusail

Quem o Brasil vai pegar nas quartas de final da Copa do Mundo 2022

Datas das oitavas da Copa do Mundo

As oitavas de final serão realizadas entre sábado, 03 de dezembro, até a terça-feira, no dia 06 de dezembro entre os oito estádios do Catar, idealizados especialmente para a Copa do Mundo.

Os horários serão divididos entre 12h e 16h, pelo horário de Brasília. No horário local as partidas vão ser as 18h e também no 22h.

Datas: sábado até terça-feira entre 3, 4, 5 e 6 de dezembro de 2022.

Horário: 12h ou 16h (horário de Brasília).

Local: Estádio Internacional Khalifa, Ahmad Bin Ali, Al Janoub, Estádio 974, Estádio Al Bayt, Al Thumama, Cidade da Educação e Estádio Lusail.

Como assistir os jogos das oitavas da Copa do Mundo?

Os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo serão transmitidos na Globo e SporTV, entre o canal aberto e as operadoras de TV por assinatura.

Já as plataformas GloboPlay, FIFA+, portal GE e o canal do Casimiro também vão transmitir os embates da competição no mata-mata.

Online, o GloboPlay e o FIFA Plus estão disponíveis de graça para todos os brasileiros. Já o portal GE (www.ge.globo.com) e o canal do Casimiro na Twitch e Youtube também passam de graça.

