Seleções eliminadas da Copa do Mundo até agora; lista atualizada da FIFA Qatar 2022

Estádio da Copa do Mundo 2022 no Catar - Foto: DCI/Tassio Mourão

A COPA DO MUNDO 2022 segue em ritmo acelerado no Catar.

A Copa do Mundo FIFA 2022 começou com 32 seleções competindo para chegar à final no domingo, 18 de dezembro. Apenas duas chegarão lá e uma levantará o troféu. Assim, ao longo das próximas semanas, todas as outras nações farão as malas e voltarão do Catar para casa, depois de não conseguirem realizar o sonho final.

A competição começou com uma fase de grupos e o campo será cortado pela metade ao final dela, com apenas 16 seleções chegando às oitavas de final.

Com tantas nações envolvidas, o DCI acompanhará as equipes à medida que forem sendo eliminadas durante o torneio no Catar.Veja as Seleções eliminadas da Copa do Mundo até agora.

Quais são as seleções eliminadas da Copa do Mundo?

Catar e Canadá são até agora as únicas seleções a serem eliminadas da Copa do Mundo de 2022 na segunda fase da fase de grupos. No caso dos donos da casa, depois de perderem os dois primeiros jogos, o empate da Holanda com o Equador selou o destino. A nação anfitriã ainda tem que jogar sua última partida contra a Holanda, mas suas chances de passar para a próxima rodada acabaram.

Pelo grupo F, o Canadá se tornou o segundo time a sair depois de perder por 4–1 para a Croácia..

QUAIS EQUIPES SE CLASSIFICARAM PARA AS OITAVAS DA COPA DO MUNDO?

A França se tornou a primeira e até agora única seleção a se classificar após derrotar a Dinamarca no sábado.

Programação da Copa do Mundo no Catar:

Fase de grupos : domingo, 20 de novembro - sexta, 2 de dezembro

Rodada de 16: sábado, 3 de dezembro - terça, 6 de dezembro

Quartas de final: sexta, 9 de dezembro - sábado, 10 de dezembro

Semifinais: Terça, 13 de dezembro - Quarta, 14 de dezembro

Final: Dom, 18 de dezembro

