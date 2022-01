Horário do jogo do Equador x Brasil hoje e onde assistir ao vivo – 27/01

Horário do jogo do Equador x Brasil hoje e onde assistir ao vivo – 27/01

Nesta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, após o capítulo da novela Malhação, a Globo vai exibir para todo o país a partida entre Equador x Brasil pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O Estádio Casa Blanca será o palco do confronto. O horário e outras informações do jogo do Brasil hoje o leitor encontra abaixo.

Qual é o horário do jogo do Brasil hoje ao vivo

O jogo das Eliminatórias entre Equador e Brasil hoje será pela tarde, com horário marcado a partir das 18 horas desta quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. O Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, será o palco.

A Rede Globo transmite o duelo para todo o país na TV aberta às seis horas da tarde com narração de Galvão Bueno e comentários de Casagrande e Caio Ribeiro.

Já o SporTV Sportv passa o duelo na televisão fechada, às 10h, com narração de Gustavo Villani e comentários de Maurício Noriega, Grafite e Sandro Meira Ricci.

Horário: 18h (horário de Brasília)

TV: GLOBO e SporTV

LiveStream: Premiere

Escalações de Equador x Brasil

Em terceiro lugar, o Equador está pronto para entrar em campo nesta quinta-feira disposto a chegar mais perto da classificação para a Copa do Catar. Com 23 pontos, o elenco venceu sete partidas, empatou outras duas e perdeu cinco, número considerado excepcional assim como a campanha.

Enquanto isso, o Brasil entra em campo no jogo de hoje somente para cumprir tabela já que já está classificado com as outras doze equipes para disputar a Copa do Mundo no Catar em novembro de 2022. Em primeiro lugar, a Seleção tem 35 pontos e não pode sequer ser alcançada. Por fim, tem onze vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

Provável escalação do jogo do Equador hoje: Alexander; Angelo, Felix Torres, Piero, Pervis; Ayrton, Mendez, Caícedo, Joao Rojas; Michael Estrada, Valencia

Provável escalação do jogo do Brasil hoje: Alisson; Emerson, Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred, Coutinho; Vinicius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha

Programação da Globo – 27/01/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo e a Rosa

15:15 Sessão da Tarde – Um Presente para Helen

16:35 Vale a Pena Ver De Novo – O Clone

17:25 Malhação – Sonhos

17:50 Futebol

19:15 Jornal Praça

20:00 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar Ao Sol

22:40 BBB 22

23:50 Lady Nigh

00:30 Jornal da Globo

01:20 Vai Que Cola

Leia também:

Sorteio da Copa do Brasil 2022: confira os confrontos da primeira fase