Horário do jogo do Flamengo hoje x Madureira no Carioca 2023

Líder da Taça Guanabara, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Madureira, na segunda rodada do Campeonato Carioca. No Espírito Santo, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o jogo do Flamengo hoje vai começar às 19h30 (Horário de Brasília).

Onde assistir jogo do Flamengo hoje ao vivo

O jogo do Flamengo hoje no Campeonato Carioca vai passar no BandSports.

Com transmissão exclusiva, o canal exibe a partida entre Madureira e Flamengo nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

O torcedor precisa obter a emissora na programação se quiser curtir ao vivo o embate do Campeonato Carioca.

Como assistir jogo do Flamengo hoje online?

Para o torcedor que gosta de assistir tudo online, é só sintonizar o aplicativo Dale. A plataforma de streaming está disponível tanto no site como no próprio app para celular ou tablet. Os valores do produto vão de R$ 16,90 mensal ou R$ 34,90 com o Campenoato inteiro na temporada.

Para adquirir o pacote basta acessar o site.

Por que o jogo do Flamengo vai ser no Espírito Santo?

A partida entre Madureira e Flamengo nesta quarta vai ser no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Como o mando de campo é do Madureira, ele escolhe onde vai mandar o seu jogo. O motivo não foi divulgado pelo clube ou pela FERJ sobre a disputa ser em outro estado.

O Rubro-Negro retorna para o estado depois de cinco anos, quando disputou em 2018 também no Kleber Andrade. No próximo domingo, o Madureira também vai jogar no Espírito Santo mas diante do Fluminense.

Relacionados do Fla

O técnico Vitor Pereira continua sem Rodrigo Caio, Filipe Luís, Victor Hugo e Bruno Henrique, todos por lesões de longa data desde a temporada passada.

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira contra o Madureira. O comandante português deve optar novamente pela escalação titular do Mengo, assim como foi no fim de semana contra a Portuguesa pela primeira rodada.

Porém, o Fla tem a Supercopa do Brasil na semana vem que o Mundial de Clubes no Marrocos no próximo mês, por isso terá que tomar cuidado com cada atleta do elenco titular.

Provável escalação do Flamengo hoje: Santos; Varela, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Confira a lista completa de relacionados

