Horário do jogo do Fluminense x Audax hoje e onde assistir – 03/02

Fechando a terceira rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense enfrenta o Audax nesta quinta-feira, 03/02, a partir das 20h15 (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir e os horários do jogo do Fluminense hoje.

Horário do jogo do Fluminense hoje

O jogo vai passar no pay-per-view TV Carioca Play, e nos serviços de streaming OneFootball e Eleven Sports ao vivo com cobertura online tanto pelo site como no aplicativo a partir das oito e quinze da noite. O serviço está disponível por assinatura (www.cariocaoplay.com.br) e pelo aplicativo para baixar em Android e iOS. Já o OneFootball pode ser assinado pelo portal (www.onefootball.com), pelo valor de R$ 27,90 a partida da Taça Guanabara e R$49,90 as fases finais, enquanto o Eleven Sports (www.elevensports.com) está disponível por diferentes valores e pacotes.

Horário: 20h15 (horário de Brasília) TV: Sem transmissão LiveStream: TV Carioca Play, Eleven Sports e OneFootball

O Fluminense não teve o começo de temporada que gostaria. Ocupando a 6ª posição com três pontos, o tricolor venceu somente uma partida, enquanto foi derrotado na outra. Agora, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, tem a oportunidade de retomar o bom desempenho e, quem sabe assim, atingir o G-4.

Enquanto isso, o Audax aparece em 11º com um ponto, oriundo do único resultado positivo que o elenco teve no estadual já que foi derrotado na rodada passada. Dessa maneira, deve colocar em campo todos os seus jogadores titulares para conquistar o triunfo em seu favor de qualquer modo.

Escalação do Fluminense x Audax hoje

Segundo informações do portal GE, o goleiro Fábio e o atacante Cano devem estrear no confronto desta quinta pelo Campeonato Carioca.

Do outro lado, o Audax não tem desfalques.

Escalação do Fluminense: Fábio (Marcos Felipe); Nino, Felipe Melo, David Braz, Samuel Xavier; Yago Felipe, André, Cristiano; Luiz Henrique, Cano, Willian

Escalação do Audax: Max; Lucas Rocha, Thomás, João Victor, Lucas Mota; Jonathan Almeida, Fernando Medeiros; Danilo, Misael, Carlinhos, Anderson Lessa

Relembre como foi o último jogo do Fluminense no Carioca.

