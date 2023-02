Saiba como assistir ao embate do futebol gaúcho nesta segunda-feira

Horário do jogo do Juventude x São José hoje e onde assistir (13/02)

Para se afastar da zona de rebaixamento, o Juventude visita o São José nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, em busca dos três pontos. No Estádio Francisco Novelletto Neto, o jogo do Juventude hoje é válido pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho às 20h (Horário de Brasília).

O árbitro da partida nesta segunda vai ser Douglas Schwengber da Silva. Os assistentes denominados foram Mauricio Coelho Silva Penna e Leirson Peng Martins.

O técnico de arbitragem vai ser Paulo Ricardo Silva Conceicao e o quarto árbitro Sergio Eduardo dos Santos Moraes.

Onde vai passar o jogo do Juventude hoje ao vivo

O jogo do Juventude e São José hoje tem transmissão do SporTV, Premiere e GloboPlay às 20h, horário de Brasília, pela quinta rodada do Gauchão.

Com transmissão para todo o Brasil, os canais SporTV e Premiere exibem a partida entre as equipes do futebol gaúcho nesta segunda apenas para operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, no entanto, só está disponível por valor extra na mensalidade.

Dá para assistir a retransmissão de ambos os canais no serviço de streaming GloboPlay, mas precisa ser assinante para ter acesso.

Horário : 20h (Horário de Brasília)

: 20h (Horário de Brasília) Local : Estádio Francisco Novelletto Neto

: Estádio Francisco Novelletto Neto Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Sétima rodada do Campeonato Gaúcho

Além do jogo do Juventude contra o São José hoje, outros embates também foram realizados pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho neste fim de semana.

Sábado, 11/02:

Esportivo 0 x 0 Novo Hamburgo

Brasil de Pelotas 0 x 1 Internacional

Domingo, 12/02:

Grêmio 2 x 0 Avenida

Caxias 3 x 1 São Luiz

Aimoré 1 x 2 Ypiranga

Segunda-feira, 13/02:

São José x Juventude - 20h

