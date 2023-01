Horário do jogo do Palmeiras e São Paulo hoje: saiba onde vai passar o Choque-Rei (22/01)

É dia de Choque-Rei no Campeonato Paulista! Neste domingo, 22 de janeiro, Palmeiras e São Paulo se encontram no Allianz Parque para o duelo da terceira rodada da competição. Com início às 16h (Horário de Brasília), o jogo do Palmeiras e São Paulo hoje vai ter transmissão na TV aberta para todo o estado ao vivo e de graça.

Além de ser semifinalista na Copinha, o Verdão também faz uma boa campanha no Paulistão. Na última rodada venceu o Botafogo fora de casa. Já o Tricolor vem de triunfo em cima da Ferroviária em Araraquara, ocupando a liderança do grupo A com quatro pontos.

Que horas é o jogo do Palmeiras e São Paulo hoje

O jogo do Palmeiras e São Paulo hoje vai começar às 16h, horário de Brasília, no Allianz Parque em São Paulo, neste domingo.

A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista em 2023. Quem vencer terá vantagem na fase de grupos, assumindo a liderança da sua chave e se aproximando da classificação até a próxima etapa.

O Allianz Parque recebe o duelo no sábado logo após sediar o jogo entre Palmeiras e Goiás na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A capacidade é de 45 mil torcedores.

Qual canal vai passar o Choque-Rei hoje

O jogo do Palmeiras e São Paulo hoje terá transmissão da Record, Premiere e Paulistão Play às 16h.

Na TV aberta, a Record é a responsável por exibir o Choque-Rei neste domingo para todo o Brasil, exceto o Rio de Janeiro. A transmissão vai contar com a apresentação de Mylena Ciribelli, narração de Lucas Pereira e comentários de Dodô e Renato Marsiglia.

Também dá para assistir de graça nas plataformas R7 e PlayPlus, mas com narração de Silvio Luiz e participação dos humoristas Bola e Carioca.

Outra opção para assistir é o pay-per-view Premiere, disponível somente para quem tem a TV paga. O torcedor pode assistir de qualquer lugar do Brasil.

Já a plataforma Paulistão Play pode ser encontrada no site (www.paulistaoplay.com) somente por assinatura ao torcedor que não perde nada do campeonato estadual mais emocionante do Brasil.

Horário do jogo do Palmeiras e São Paulo hoje : 16h (Horário de Brasília)

: 16h (Horário de Brasília) Local : Allianz Parque

: Allianz Parque TV : Record e Premiere

: Record e Premiere Online: R7, PlayPlus, Paulistão Play e GloboPlay

Escalações do jogo de hoje:

Mayke ainda é dúvida para o treinador Abel Ferreira.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Jailson, Raphael Veiga, Zé Rafael; Dudu, Rony e Endrick.

Rogério Ceni continua sem Moreira, Caio e Diego Costa, lesionados.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Rafinha, Ferraresi, Arboleda, Wellington; Luan, Mendez, Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Calleri.

Quem vai apitar o clássico hoje

O árbitro do jogo do Palmeiras e São Paulo hoje vai ser Edina Alves Batista neste domingo.

Os assistentes vão ser Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua, enquanto o quarto árbitro será Marianna Nanni.

No VAR, José Claudio Rocha será o responsável ao lado do assistente Herman Brumel.

Quem tem mais vitórias entre Palmeiras e São Paulo?

Em 339 oportunidades, as equipes Palmeiras e São Paulo contabilizam 114 vitórias cada, além dos 111 empates em diferentes competições, segundo dados do portal Goal.

Copa do Brasil, Brasileirão, Campeonato Paulista e Libertadores aparecem na contagem de jogos entre as duas equipes. O jogo deste domingo pode definir quem levará a vantagem no saldo de vitórias do Choque-Rei.

No Paulistão, entretanto, o São Paulo é quem tem a vantagem. São 70 vitórias, 51 empates e 59 triunfos ao Verdão, segundo dados do Goal.

Já no Allianz Parque, é o próprio Palmeiras quem mais venceu, com 11 triunfos, três empates e três trunfos do tricolor paulista, segundo o Goal.

