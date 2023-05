Horário do jogo do Real Madrid hoje e onde vai passar ao vivo – 21/05

Eliminado da semifinal da Liga dos Campeões pelo Manchester City, o Real Madrid busca a recuperação neste domingo, 21 de maio, contra o Valencia na 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo do Real Madrid hoje vai ser no Estádio de Mestalla às 13h30, horário de Brasília.

Os anfitriões ocupam a 15ª posição com 37 pontos, com três de vantagem diante do primeiro colocado. Já o Real é o vice-líder com 71 pontos, pronto para garantir a vaga na Liga dos Campeões.

Quem vai transmitir jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no Star Plus a partir das 13h30 para todos os estados do Brasil. Nenhuma emissora de televisão vai exibir o combate neste domingo.

É preciso ser cliente do serviço de streaming para acompanhar a partida ao vivo. Entre no site (www.starplus.com), faça o seu cadastro e escolha qual é o melhor plano ao seu bolso. É preciso pagar por mês o valor necessário.

Dá para assistir no computador, celular, tablet e smartv.

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Mestalla

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje: Star Plus

Escalações de Valencia x Real Madrid

Para os anfitriões, Diakhaby e Gabriel Paulista cumprem suspensão.

Para Ancelotti, técnico do Real Madrid, nenhuma baixa foi detectada no plantel.

Valencia: Mamardashvili; Comert, Foulquier, Ozkacar, Gaya; González, Musah, Lino, André Almeida; Castillejo e Cavani.

Real Madrid: Courtois; Militão, Lucas Vázquez, Alaba, Nacho; Tchouameni, Modric, Ceballos; Vini Júnior, Benzema e Asensio.

Ancelotti segue no Real Madrid

Mesmo sem conquistar o Campeonato Espanhol e a Champions League na temporada, o treinador Carlo Ancelotti garantiu que vai continuar no Real Madrid. De acordo com o profissional, ele vai cumprir contrato até 2024.

Por outro lado, a permanência de Ancelotti no clube espanhol é um adeus para a Seleção Brasileira. O italiano era o favorito para assumir a equipe da CBF após a saída de Tite devido à eliminação do Brasil nas quartas de final para a Croácia na Copa do Mundo do Catar.

Confira o trecho da entrevista coletiva de Ancelotti em que garante que fica no Real.

“Todos sabem muito bem como é a minha situação. Tenho contrato até junho de 2024 e o clube já me garantiu que cumprirei meu contrato. Todo mundo sabe que eu quero terminar meu contrato.”

