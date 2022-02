Horário do jogo do Vasco x Nova Iguaçu hoje e onde assistir – 02/02

Horário do jogo do Vasco x Nova Iguaçu hoje e onde assistir – 02/02

A Record vai transmitir o jogo do Vasco e Nova Iguaçu hoje, quarta-feira em 02/02, pela terceira rodada do Campeonato Carioca a partir das 21h35 (horário de Brasília). O confronto tem início após o capítulo da novela A Bíblia. Outras informações do jogo do Vasco hoje do horário e como assistir o leitor encontra a seguir.

Horário e Qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje

O jogo do Vasco e Nova Iguaçu hoje vai passar no canal Record, na TV aberta, além do pay-per-view TV Cariocão Play, com o horário a partir das nove e trinta e cinco da noite.

A Record transmite o duelo com Lucas Pereira, comentários de Athirson em transmissões da TV aberta para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Os canais Casimiro, Ronaldo TV e Flow Sport Club, na Twitch e Youtube, vão transmitir de graça pela internet nesta quarta-feira. Basta acessar o site da plataforma (www.twitch.com), procurar pelos canais e acompanhar de perto os lances.

Horário: 21h35 (horário de Brasília)

TV: Record TV

LiveStream: TV Cariocão Play, Youtube e Twitch

Com uma vitória e um empate no Campeonato Carioca, o Vasco se mantém em primeiro lugar na classificação com 4 pontos na conta. Dessa maneira, o elenco entra em campo nesta quarta-feira com toda a confiança necessária para continuar vivo na liderança e principalmente pelo título da Taça Guanabara.

Enquanto isso, o Nova Iguaçu está em 10º lugar na classificação com apenas 1 ponto marcado já que só tem um empate e uma derrota na competição carioca deste ano. Pela Taça Guanabara, o elenco de Nova Iguaçu espera levar os três pontos nesta quarta para casa mas, pela frente, encontrará muito trabalho.

Escalações de Vasco x Nova Iguaçu

Vitinho é desfalque para Zé Roberto.

Do outro lado, o elenco visitante não tem baixas.

Escalação do Vasco no jogo de hoje: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar, Yuri Lara; Juninho, Nenê, Gabriel Pec, Bruno Nazário; Raniel

Escalação da Nova Iguaçu no jogo de hoje: Luis Henrique; Leonardo, André Santos, Gilberto, Rafinha; Abuda, Vinicius, Andrey, Luã Inácio; Samuel, Dieguinho

Relembre o último jogo entre Nova Iguaçu x Vasco.

Programação Record hoje

Além de saber o horário e onde assistir o jogo do Vasco hoje, confira a programação da Record nesta quarta.

05:00 Balanço Geral Manhã

07:00 Programação Local

08:30 Fala Brasil

10:00 Hoje Em Dia

11:45 Jornal da Record 24hs

11:50 Programação Local

15:15 Prova De Amor

16:45 Cidade Alerta

17:10 Jornal da Record

17:15 Cidade Alerta

17:30 Jornal da Record 24hrs

17:35 Cidade Alerta

19:45 Jornal da Record

20:45 A Bíblia

21:30 Futebol na Record

23:15 Quilos Mortais

00:30 Jornal da Record 24hrs

00:45 Fala Que eu Te Escuto

Leia também:

Novo fenômeno, Casimiro transmitirá jogos do Carioca 2022