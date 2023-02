Horário do jogo do Vila Nova x Morrinhos hoje - transmissão ao vivo (11/02)

Horário do jogo do Vila Nova x Morrinhos hoje – transmissão ao vivo (11/02)

O confronto entre Vila Nova e Morrinhos dá o pontapé inicial na décima rodada do Campeonato Goiano. Neste sábado, 11 de fevereiro, as equipes entram em campo para disputarem os três pontos, com o jogo do Vila Nova começando às 10h (Horário de Brasília) no Estádio OBA, em Goiânia.

Determinado pela escala da Federação Goiana de Futebol, o árbitro da partida neste sábado vai ser Gabriel Queiroz. Os assistentes serão Tiego dos Santos e Ricardo Prado, com o quarto árbitro Lee Harrison dos Santos.

Horário do jogo do Vila Nova hoje

O jogo entre Vila Nova e Morrinhos neste sábado, 11 de fevereiro, vai começar às 10h, dez horas da manhã, no horário de Brasília.

O duelo entre as equipes é válido pela décima rodada do Campeonato Goiano. O Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, chamado de OBA, será o palco do embate. A capacidade é de 11 mil torcedores.

Para torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão da partida tem início às 09h, horário local.

Transmissão do Vila Nova x Morrinhos hoje

O jogo do Vila Nova hoje no Campeonato Goiano será transmitido no pay-per-view Nosso Futebol e plataforma DAZN, às 10h, horário de Brasília.

Disponível para todo o Brasil, o canal Nosso Futebol detém os direitos de transmissão do torneio estadual de Goiás na temporada. Substituindo o Copa do Nordeste FC, está disponível apenas entre as operadoras da Sky, Claro e DirecTVO GO.

Cada operadora oferece um valor diferente na mensalidade. Na Sky é de R$ 44,90 por mês. Já na Claro esse número fica em R$ 19,90 e na DirecTV GO o valor é R$ 14,90.

Quem é assinante da DAZN, serviço de streaming para esportes, também possui o privilégio de acompanhar o embate do futebol goiano neste sábado. Basta sintonizar no aplicativo para celular, smartv, tablet e no navegador do computador.

LEIA: Real Madrid e Al Hilal disputam titulo do Mundial de Clubes 2023 no sábado

Prováveis escalações:

Escalação do Vila Nova: Vanderlei; Diego Renan, Eduardo Doma, Jordan, Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa, Lourenço, Marlone; Guilherme e Neto Pessoa.

Escalação do Morrinhos: Marcos Daniel; Marquinhos, Denilson, Allef Nunes, Wallison; Chocolate, Roger Goiano, Hugo José; Caique, Roniel e Nathan.

Décima rodada do Campeonato Goiano

Além do embate entre Vila Nova e Morrinhos, a décima rodada também vai exibir outros confrontos neste fim de semana.

Sábado, 11/02:

Vila Nova X Morrinhos - 10h

Domingo, 12/02:

Inhumas x Atlético Go - 10H

Goiás x Goiânia - 10h

Iporá x Aparecidense - 15h30

Grêmio x Anápolis - 16h

Goiánesia x Anápolis - 18h

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vila Nova Futebol Clube (@vilanovafc)

Você também vai gostar de ler:

Após vexame no Mundial, Vítor Pereira vai sair do Flamengo?