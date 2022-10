Horário do jogo Real Madrid x Barcelona hoje ao vivo (16)

Real Madrid e Barcelona protagonizam 0 250º El Clásico da história neste domingo, o clássico mais aguardado na temporada. Pela nona rodada do Campeonato Espanhol, o jogo do jogo Real Madrid x Barcelona hoje vai ser no Santiago Bernabéu.

A bola vai rolar a partir das 11h15 (horário de Brasília). Quem vencer o El Clásico neste domingo assume a liderança.

Onde vai passar jogo do Real Madrid x Barcelona hoje

O jogo do Real Madrid e Barcelona hoje tem transmissão do Star +, a partir das 11h15 (Horário de Brasília), para todo o país ao vivo.

O clássico espanhol não vai passar na televisão. Por isso, a única maneira de acompanhar ao vivo o embate vai ser no Star +, serviço de streaming da Disney por assinatura.

Se você já é assinante, pode acompanhar através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv. Para tornar-se membro, é só entrar no www.starplus.com e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Real Madrid x Barcelona: briga pela liderança na La Liga

Após o empate com o Shakhtar na Champions League, o Real Madrid entra em campo neste domingo para disputar o clássico e, mais do que isso, para lutar pela liderança do Campeonato Espanhol. Vice-líder com 22 pontos, está empatado com o adversário, mas tem a desvantagem no saldo de gols. São sete vitórias e um empate até aqui.

Do outro lado, o Barcelona é o atual líder da La Liga com 22 pontos, os mesmos sete triunfos e o empate na competição espanhola. Se vencer neste domingo, o elenco de Lewandowski se mantém na liderança com a vantagem. Durante a semana, arrancou empate histórico com a Inter de Milão em 3 a 3, na Liga dos Campeões pela fase de grupos.

Provável escalação do jogo

Provável escalação do Real Madrid hoje: Lunin; Alaba, Mendy, Militão, Carvajal; Kroos, Tchouameni, Modric; Vini Junior, Benzema e Valverde.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Sergi Roberto, Eric García, Balde; Pedri, Busquets, Gavi; Ansu Fati, Dembele e Lewandowski.

Quem tem mais vitória no El Clásico?

Por toda a história do El Clásico, as equipes de Barcelona e Real Madrid se enfrentaram por 249 oportunidades, com vantagem para os merengues por 100 vitórias, enquanto o Barça segue com 97, de acordo com o site oficial do Barcelona.

Este será o 50º clássico espanhol de Xavi, como jogador ou treinador do Barcelona. No último encontro, o Barcelona venceu o Real Madrid com goleada de 4 a 0, fora de casa, também no Santiago Bernabeu, pela temporada passada.

Confira como foi a última partida a seguir.



Números de Lewandowski x Benzema

O El Clásico deste domingo será uma atração também pelo encontro de Karim Benzema e Robert Lewandowski, dois dos melhores jogadores do futebol europeu e favoritos a Bola de Ouro na temporada.

Benzema foi a estrela do Real na última temporada, principalmente na conquista da Champions League. Ao todo foram 44 gols marcados entre a competição internacional, La Liga e a Copa do Rei.

Do outro lado, Lewandowski é o novo atleta do Barcelona. O atleta foi contratado para ser a peça-chave do elenco culé na temporada e, desde então, parece ter se encaixado bem. Na última temporada do Bayern fez 50 gols. Até aqui, em 2022, tem 14 gols marcados em 12 partidas.

