Horário do Manchester City x Sevilla na final da Supercopa da UEFA - 16/08

É dia de decisão no futebol europeu! Quem vai ficar com a taça da Supercopa da UEFA, o Manchester City, campeão da Champions League, ou o Sevilla, vencedor da Liga Europa? As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de agosto, no Estádio Karaiskakis, com transmissão a partir das 16h, horário de Brasília.

Qual canal vai passar jogo do Manchester City x Sevilla ao vivo

O SBT transmite na TV aberta a final da Supercopa da UEFA entre Manchester City e Sevilla às 16h, horário de Brasília, para todo o país com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting. A TNT e o HBO Max exibem a decisão em operadoras por assinatura e no streaming para os assinantes.

Campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história, o Manchester City chega embalado para a final desta quarta-feira após derrotar o Burnley por 3-0, na primeira rodada da Premier League. Guardiola vai entrar em campo com Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovačić; Foden, Álvarez, Grealish; Haaland.

O Sevilla, campeão da Liga Europa, estreou com derrota para o Valencia por 2-1 no fim de semana, durante a primeira rodada do Campeonato Espanhol, por isso terá muito trabalho pela frente. O treinador José Luis Mendilibar vai escalar hoje Bono; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Jordán, Rakitić, Ocampos, Suso, Óliver Torres; En-Nesyri.

Que horas começa: 16h (De Brasília)

Arbitragem: François Letexier (FRA)

Local: Estádio Karaiskakis, na Grécia

Onde vai passar: SBT, site do SBT, TNT e HBO Max

Como vem as equipes para a final?

Campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez na temporada passada, esta vai ser a primeira disputa pelo título da Supercopa da UEFA que o Manchester City vai jogar. Eles são o 40º clube a disputar a final e os terceiros estreantes, depois do Frankfurt, da Alemanha, e do Villareal, da Espanha.

Por ser o detentor do título da Champions o City tem a vantagem ao seu lado. O elenco de Pep Guardiola é o sétimo inglês a jogar a Supercopa da UEFA, depois do Liverpool, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest, Aston Villa e Arsenal. Já o treinado espanhol, por outro lado, tem vasta experiência com três conquistas da Supercopa, sendo três como treinador do Barcelona em 2009, 2011, Bayern 2013 e uma como jogador em 1992.

O Sevilla, por outro lado, tem experiência jogando na Supercopa porque em 2016 o elenco espanhol levantou a sua primeira taça de prata. Esta é a sétima participação do grupo no torneio da UEFA, igualando-se ao Milan mas atrás do Barcelona e Real Madrid, com nove e oito respectivamente.

O Sevilla perdeu as finais de 2007 para o Milan, 2014 para o Real Madrid, 2015 ao Barcelona, 2016 para o Real Madrid e em 2020 diante do Bayern de Munique.

Quem são os campeões da Supercopa da UEFA?

As equipes de Barcelona, Milan e Real Madrid lideram o ranking de maiores campeões da Supercopa da UEFA com cinco taças, conquistadas em diferentes edições. O Manchester City nunca venceu a competição, enquanto o Sevilla levantou o troféu em 2006.

Confira a seguir a lista completa dos maiores campeões da Supercopa da UEFA.

5 títulos da Supercopa da UEFA:

Barcelona, Milan e Real Madrid

4 títulos da Supercopa da UEFA:

Liverpool

3 títulos da Supercopa da UEFA:

Atlético de Madrid

2 títulos da Supercopa da UEFA:

Bayern de Munique, Chelsea, Ajax, Juventus, Valencia e Anderlecht

1 título da Supercopa da UEFA:

Sevilla, Porto, Zenit, Galatasaray, Lazio, KV Mechelen, Parma, Steau Bucareste, Aberdeen, Aston Villa, Dínamo de Kiev, Notingham Forest e Manchester United