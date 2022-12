Confira as chances do Brasil vencer a Croácia. Foto: DCI Tássio Mourão

Horário do próximo jogo do Brasil nas quartas: como funciona, adversário e data

Horário do próximo jogo do Brasil nas quartas: como funciona, adversário e data

A Seleção Brasileira passou tranquilamente pela Coreia do Sul nas oitavas de final. Agora, tem um desafio ainda maior pela frente nas quartas de final se quiser lutar pelo hexacampeonato na Copa do Mundo. Tudo o que precisa fazer para seguir vivo é vencer o embate. Saiba quando vai ser o próximo jogo do Brasil nas quartas, como funciona e todos os detalhes.

+ Depois das quartas de final vem o que na Copa do Mundo do Catar 2022

Horário do próximo jogo do Brasil nas quartas da Copa

O próximo jogo do Brasil vai ser contra a Croácia na sexta-feira, 9 de dezembro, ao meio dia (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo no Catar.

O horário da transmissão na TV Globo começa mais cedo, às 11h30 (horário de Brasília) com entrevistas, informações exclusivas e repórteres no estádio. No horário local, a partida acontece às 18h.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão acompanhar o jogo às onze da manhã, no horário local.

O Brasil venceu a Coreia do Sul nas oitavas de final por 4 a 1. Com o resultado, carimbou o passaporte para as quartas de final. Para continuar vivo na competição, precisa vencer a Croácia na sexta.

Brasil x Croácia

Data: Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022

Horário: meio dia, 12 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar

Arbitragem: não definido

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, GE, FIFA+ e Casimiro

Como funciona as quartas de final?

Para entender como funciona as quartas de final na Copa do Mundo, é preciso saber o que significa e como é disputada. Quartas de final é uma fase do campeonato esportivo com sistema eliminatório com quatro jogos.

As quartas são realizadas após as oitavas de final. No caso da Copa do Mundo, oito seleções jogam as quartas de final em quatro partidas, ou seja, quatro vagas para a semifinal. Ela segue o modelo mata-mata, ou seja, quem ganha segue na competição e quem perde está fora.

Na Copa, as quartas de final são jogadas em partida única devido ao calendário apertado da FIFA, sempre em estádio neutro. Em caso de empate, é a prorrogação que vai decidir o vencedor após dois tempos extras. Mas se a igualdade persistir entre os dois, aí as penalidades entram em cena.

Os dois técnicos das seleções vão decidir quais jogadores batem os pênaltis. No fim, quem marcar mais gols nos pênaltis segue na Copa do Mundo.

Quais são as chances do Brasil ganhar da Croácia?

A Seleção Brasileira tem 39.36% de chances de vencer a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, para conquistar a passagem até a semifinal. Os dados são do jornal Globo em parceria com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

A Croácia, segundo o Bola de Cristal do Globo, tem 35.38% de chances de se dar bem. No caso de empate, a pesquisa indica 25.25%, o que levaria para a prorrogação. No caso de pênaltis, 55.56% para o Brasil dá a vantagem para a equipe canarinho se classificar.

A Seleção terminou em primeiro lugar no grupo G com seis pontos, duas vitórias e uma derrota para Camarões na última rodada.

Caminho da Croácia

A Croácia ficou em segundo lugar no grupo F com cinco pontos, conquistados em uma vitória e dois empates. O elenco ficou atrás do Marrocos.

Na primeira rodada empatou com Marrocos, na segunda bateu o Canadá enquanto na terceira empatou sem gols com a Bélgica, mas garantiu a classificação para fase seguinte.

Nas oitavas de final, o elenco venceu nos pênaltis o Japão, mesmo depois de uma disputa incansável na prorrogação. Agora, colocará os seus melhores jogadores em campo para conquistar a vantagem nas quartas e buscar a segunda final em sequência.

Em 2018, a Croácia chegou pela primeira vez em uma final da Copa do Mundo. Porém, perdeu para a França que se sagrou campeã ao vencer por 4 a 2.

+ Conheça a história da Copa do Mundo e da Seleção Brasileira