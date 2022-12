Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul nas oitavas de final por 4 a 1 nesta segunda-feira, 05 de dezembro, pela Copa do Mundo

Placar jogo do Brasil hoje e melhores momentos da seleção brasileira x Coreia do Sul nas oitavas

O Brasil está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo! Ao vencer a Coreia do Sul nas oitavas por 4 a 1 nesta segunda-feira, 05/12, a equipe amarelinha garantiu a vaga na próxima fase eliminatória em busca do tão sonhado hexa. Enquanto isso, os coreanos se despedem do Catar. Assista aos melhores momentos do jogo do Brasil na Copa e os gols da partida.

Horário do jogo do Brasil nas quartas de final, SEXTA-FEIRA

9 Melhores momentos jogo do Brasil

Recuperado da entorse no tornozelo direito, que o tirou dos jogos contra a Suíça e Camarões, Neymar entrou em campo nesta segunda-feira contra a Coreia como titular. Teve protagonismo, mas foi cauteloso para evitar novas complicações em seu corpo.

Tite manteve a escalação titular com Alisson no gol, mas Militão no lugar de Alex Sandro, além de Danilo, Thiago Silva e Marquinhos na defesa. No meio, Casemiro e Lucas Paqueta fizeram as funções enquanto Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior dominaram o ataque.

O Estádio 974 estava lotado com camisas em verde e amarela. No primeiro tempo quatro gols foram marcados pelos brasileiros, colocando o time à frente sem maiores preocupações.

Já no segundo tempo, a Coreia do Sul conseguiu responder à altura e marcou o seu primeiro gol na partida. Os asiáticos chegaram a assustar a defesa brasileira, mas sem ampliar o resultado. Tite trocou os jogadores titulares como Neymar, Danilo e Vini para poupá-los ao jogo da sexta-feira.

Placar final em 4 x 1 nas oitavas de final da Copa pelo jogo do Brasil.

Gol de Vinicius Júnior aos 7 minutos

O Brasil foi muito bem no primeiro tempo. Com apenas 7 minutos, Vini Júnior abriu o placar para o Brasil. Em jogada de Raphinha pela direita, a bola passou por todo mundo na área até chegar no atacante do Real Madrid. Sozinho, encheu as redes do goleiro da Coreia.

Assista ao gol de Vini.



Primeiro gol de Neymar na Copa

A Seleção Brasileira mostrou-se superior em todos os momentos do primeiro tempo. A Coreia pouco chegou ou mostrou força para reagir. Aos 10 minutos, Richarlison foi derrubado na área por Jung Woo-Young.

Em cobrança assinalada, Neymar cobrou e marcou o primeiro gol na Copa.

o menino ney não bate pênalti, ele humilha o goleiro kkkk 🇧🇷 gol caralho | aqui é brasil sil sil sil | é pênalti do neymar | fala dele pic.twitter.com/P7uTMkemIo — Princesa de cabelo cacheado (@AmandaSts016) December 5, 2022



Defesa de Alisson em bom chute da Coreia

A Coreia do Sul demorou para aparecer. Aos 16 minutos teve uma das melhores chances ao chutar de longe para o gol do Brasil. Alisson, do Liverpool, se esticou todo e fez bela defesa.

O ALISSON COMO UM GATOOO! pic.twitter.com/rrPrOsNkYu — CHOQUEI (@choquei) December 5, 2022

Gol de Richarlison, o terceiro do Brasil

Superior na partida, não demorou para o Brasil ampliar o placar. Em jogada de Casemiro e Marquinhos, Richarlison aproveitou dentro da área e acertou em cheio as redes do goleiro Kim Seung-Gyu aos 29 minutos.

ESSE GOL AQUI É OBRA DE ARTE PRA COLOCAR NO MUSEU PERFEITO RICHARLISON EU TE AMOpic.twitter.com/VyyoK317pJ — Nação Marvel | LN (@nacaomarveI) December 5, 2022



Dança de Tite

Para comemorar o gol de Richarlison, os jogadores foram com Tite dançar a famosa "Dança do Pombo".

TITE FAZENDO O POMBO EU NUNCA FUI TRISTE pic.twitter.com/drTRj7Hvkp — NBA da bad (@NBAdabad) December 5, 2022

Quarto gol do Brasil

A Seleção não tirou o pé em todo o primeiro tempo. Sobrou tempo até para Lucas Paquetá ampliar o placar contra a Coreia do Sul. Aos 36 na esquerda, Vini Junior serviu Paquetá com bela assistência para o jogador do West Ham deixar o seu na Copa.

Gol de Paquetá y el 4-0 de Brasil y todos recordamos "Danza Kuduro Remix" pic.twitter.com/RkPbjrszNB — ET33RNO CAMP33ÓN 🤍🖤 (@legalmentejorge) December 5, 2022



Melhor chance da Coreia do Sul

Nos minutos iniciais do segundo tempo, a Coreia teve uma ótima chance de finalmente abrir o placar nas oitavas de final da Copa. Hwang Hee-Chan chegou bem na área brasileira e ficou cara a cara com o gol, mas o goleiro Alisson defendeu. Os jogadores sul-coreanos aproveitaram a sobra, mas a defesa afastou.

Gol da Coreia no segundo tempo

Se o primeiro tempo foi todo do Brasil, o segundo foi diferente. A equipe canarinho não entrou bem, e a Coreia cresceu com seus jogadores principais.

Aos 30 minutos, Seung-Ho cobrou a falta em favor dos sul-coreanos. Casemiro tirou de cabeça, mas Paik Seung-Ho acertou uma bomba de fora da área, contando com desvio de Thiago Silva.

What a goal from South Korea pic.twitter.com/kJre1jhJQL — 𝗧𝗠⚡️ (@TotalMartens) December 5, 2022



Troca de goleiros no finalzinho da etapa

Para poupar os principais jogadores para as quartas de final, Tite substituiu-os com reservas, incluindo o goleiro Alisson. Aos 35 minutos, Weverton, do Palmeiras, entrou no lugar do arqueiro titular.

De verde

Com a camisa 12 Você merece, Weverton! 💚 pic.twitter.com/Uz6ohzMQLl — INFOS Palestra ⓟ 🐷💚 🇮🇹 (@Infos_palestra) December 5, 2022

Quem o Brasil vai pegar nas quartas de final?

O Brasil vai jogar contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo na próxima sexta-feira, 9 de dezembro, às 12h (horário de Brasília).

A partida vai ser no Estádio Cidade da Educação em Doha, no Catar. Essa é a primeira vez que a Seleção Brasileira joga neste espaço, mas não a primeira na capital catariana.

Os canais Globo e SporTV vão transmitir o embate na TV, enquanto as plataformas GloboPlay, FIFA+, site do GE e também no canal do Casimiro no Youtube e também na Twitch exibem de graça a partida ao vivo.

Assim como na fase anterior, se a partida terminar empatada no tempo regular a prorrogação começa. Em caso de persistência na igualdade, os pênaltis definem quem avançam.

Jogos das quartas de final

Oito seleções sobrevivem para as quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil venceu a Coreia e por isso garantiu a classificação para a fase seguinte.

Duelos como Inglaterra e França prometem grandes disputas, assim como Holanda e Argentina. Já o resultado entre Marrocos contra Espanha, e a Suíça contra Portugal, vai definir o último embate.

Confira os jogos das quartas da Copa e as datas.

QUARTAS DE FINAL:

Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022:

Holanda x Argentina - 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail

Croácia x Brasil - 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação

Sábado, 10 de dezembro de 2022:

Vencedor Marrocos ou Espanha X Vencedor Portugal ou Suíça - 12h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama

Inglaterra x França - 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bay

Quantas Copas o Brasil tem?

O Brasil tem cinco taças da Copa do Mundo. A equipe canarinho levantou o troféu nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 pela última vez com o penta.

A Seleção é a única com cinco títulos. Alemanha e Itália dividem o segundo lugar com quatro conquistas cada.

Nos anos de 1958, 1962 e 1970 a Seleção Brasileira teve Pelé para auxiliar a equipe até a vitória. Já em 1994, o elenco tornou-se campeão pela primeira vez com Bebeto, Romário, Dunga, Raí e Márcio Santos, ídolos do futebol brasileiro.

O pentacampeonato veio em 2002 com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Denílson, Rivaldo e Roberto Carlos, também ídolos do futebol brasileiro. Essa foi a última conquista do elenco brasileiro. Desde não, a Seleção não tem colecionado êxitos no Mundial da FIFA.

Em 2014 e 2018, entretanto, o elenco até tentou lutar pelo hexa, mas foi eliminado nas semifinais e nas quartas respectivamente. Desde 2002, a busca pelo sexto troféu continua.

+ Chaveamento das quartas de final: caminho até a grande final da Copa 2022