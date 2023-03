Horário e onde assistir Madureira x Volta Redonda no Carioca 2023 (4/3)

O Madureira recebe o Volta Redonda no Estádio Conselheiro Galvão neste sábado, 04 de março, pela décima rodada do Campeonato Carioca. A bola vai rolar às 15h30 (Horário de Brasília) na penúltima rodada da Taça Guanabara, a primeira fase da competição estadual.

Os anfitriões estão em 9º lugar com nove pontos, enquanto os visitantes se mantém na quarta posição com 16 pontos na classificação da Taça Guanabara.

Onde assistir o jogo do Madureira x Volta Redonda hoje

Sem transmissão na TV aberta, o jogo entre Madureira x Volta Redonda hoje vai passar no BandSports e no Youtube do Cariocão TV com exclusividade. O canal transmite o duelo do Campeonato Carioca ao vivo para todo o Brasil. O torcedor precisa ter a emissora na programação da TV paga para ter acesso aos eventos.

Quem não tem a TV fechada pode assistir de graça no canal do Cariocão TV pelo Youtube, plataforma de vídeos gratuita em todo o Brasil.

Regulamento do Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca é dividido em duas fases: a disputa da Taça Guanabara, a primeira fase, e a semifinal entre a Taça Rio e o Campeonato Carioca.

A Taça Guanabara é disputada por doze pessoas em 11 rodadas. O primeiro colocado será declarado o campeão, enquanto os quatro primeiros avançam para a semifinal do Campeonato Carioca, onde o chaveamento segue a seguinte forma: o 1º colocado enfrenta o 4º e o 2º lugar joga diante do 3º da classificação.

Do quinto ao oitavo lugar na classificação da Taça Guanabara, se classificam para a semifinal da Taça Rio, torneio secundário mas que também vale taça.

