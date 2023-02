Horário e onde assistir Al Nassr x Al Taawoun hoje ao vivo online (17/02)

Cristiano Ronaldo turbinou a equipe de Al Nassr. O elenco tem apenas uma derrota, ocupando o terceiro lugar da tabela do Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, vai buscar os três pontos diante do Al Taawoun, às 12h (Horário de Brasília), pela décima sétima rodada. Se vencer poderá ocupar a liderança provisoriamente.

Data, horário de início e local:

Al Nassr x Al Taawoun está programado para começar às 12h, horário de Brasília, na sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023.

A partida será no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita.

Como assistir Al Nassr x Al Taawoun hoje

O jogo vai passar no DirecTV GO ao meio dia, horário de Brasília.

Canal de TV: No Brasil, a partida não tem transmissão em nenhum cala de televisão.

Transmissão ao vivo online: Os torcedores podem assistir ao jogo do Al Nassr hoje online por meio da plataforma DirecTV GO, disponível apenas para assinantes.

Se você for assinante da TV paga, pode assistir o streaming de graça pelo celular, smartv, computador ou tablets.

Blog ao vivo: Dá para acompanhar toda a ação ao vivo na página oficial do Al Nassr no Twitter ou em outras redes sociais, com os lances ao vivo e fotos da partida.

Escalações:

Provável escalação do jogo do Al Nassr hoje: Nawaf; Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Madu, Al-Ouijami; Al-Sulaiheem, Alkhaibari, Gonzalo Martínez; Anderson Talisca, Ghareeb e Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do jogo do Al Taawoun hoje: Mailson; Awn Al-Saloli, Naldo, Hassan Kadesh, Al Nasser; Medrán, El Mahdioui, Gamarra;Al-Rashidi, Al-Nabet e Tawamba.

Classificação atualizada do Campeonato Saudita

O Al-Ittihad segue na liderança do Campeonato Saudita, enquanto o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, continua na busca pela primeira posição.

Ao fim da temporada, os dois últimos colocados serão rebaixados.

1 Al-Ittihad - 40 pontos

2 Al Shabab - 40 pontos

3 Al Nassr - 37 pontos

4 Al Hilal - 32 pontos

5 Al Taawon - 30 pontos

6 Al Fateh - 25 pontos

7 Dhamk - 22 pontos

8 Al Taee - 22 pontos

9 Abha - 22 pontos

10 Al-Ettifaq - 19 pontos

11 Al Feiha - 19 pontos

12 Al Raed - 19 pontos

13 Al Wehda - 15 pontos

14 Al Khaleej - 13 pontos

15 Al Aldalh - 10 pontos

16 Al Baten - 3 pontos

Cristiano Ronaldo no Al Nassr

Desde que chegou ao Al Nassr, dezembro de 2022, Cristiano Ronaldo chegou a marca de quatro partidas oficiais e cinco gols. Os dados são do portal Transfermarkt.

Cristiano foi desligado do Manchester United durante a Copa do Mundo do Catar, em novembro, após a polêmica entrevista para o jornalista inglês Piers Morgan onde criticava a diretoria do clube. O português foi eliminado nas quartas de final pelo Marrocos com Portugal.

Agora, o português trilha o seu caminho no Al Nassr, aquele que pode ser o seu último time antes de encerrar a carreira no futebol.

Histórico e resultados do confronto direto:

Vitórias do Al Nassr: 18

Empates: 5

Vitórias Al Taawoun: 5

