Horário e onde assistir Corinthians x Real Brasília na Supercopa Feminina

Disputando a tão sonhada vaga na final da Supercopa do Brasil Feminina, a semifinal apresenta nesta quarta-feira, 09/02, a partida entre Corinthians e Real Brasília a partir das 18h (Horário de Brasília), na Arena Barueri, prometendo um grande embate. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje.

Onde assistir Corinthians x Real Brasília na Supercopa Feminina

É possível assistir ao jogo entre Corinthians e Real Brasília no futebol feminino no SporTV (TV fechada), Premiere (Pay-per-view) e o GloboPlay (Serviço de Streaming), a partir das seis horas da tarde no horário de Brasília nesta quarta-feira.

A partida será transmitida para todos os estados do país através do canal da TV paga, além da retransmissão no pay-per-view e também no streaming, apenas por assinatura através do site (www.globoplay.com) ou então no aplicativo.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Local: Arena Barueri

TV: SporTV

Online: Premiere e GloboPlay

Corinthians e Real Brasília hoje

Corinthians: Depois de fazer a festa na temporada passada ao conquistar três títulos, Libertadores, Brasileirão e Campeonato Paulista, o time feminino do Corinthians tem o objetivo de começar 2022 com o pé direito. Na Supercopa, depois de vencer o Palmeiras na primeira fase, entra em campo pela semifinal nesta quarta-feira.

Real Brasília: Do outro lado, o Real Brasília busca a sua segunda vitória na competição da temporada após derrotar o Internacional jogando na primeira fase. Agora, vai enfrentar um dos favoritos ao título e, embora o confronto prometa ser pegado, nada é impossível para o clube brasiliense.

Escalação do Corinthians x Real Brasília hoje:

Corinthians: Kemelli; Katiuscia, Giovanna Campelo, Tarciane, Yasmim; Diany, Liana Salazar, Gabi Zanotti; Gabi Portillo, Tamires, Adriana

Real Brasília: Dida; Roberta, Belão, Jamille, Bruna; Petra, Sassá, Gaby Soares; Marcela, Carol Gomes, Geovana Cristina

