Onde assistir Corinthians x Atlético MG feminino hoje no Brasileirão – 28/05

Depois de aplicar 12 gols no meio da semana, o Corinthians volta a jogar neste domingo, pela 13ª rodada do Brasileirão. O embate entre Corinthians x Atlético MG feminino começa às 11h, horário de Brasília, no Estádio 1º de Maio. Saiba onde assistir ao vivo hoje.

O Corinthians pode assumir a liderança se ganhar neste domingo. Já o Galo deixa a zona de rebaixamento se somar os três pontos.

Onde vai passar Corinthians x Atlético MG feminino hoje

O canal do CorinthiansTV no Youtube vai transmitir a partida entre Corinthians x Atlético MG feminino neste domingo pela rodada do Brasileirão.

Nenhuma emissora vai exibir o duelo entre as equipes no futebol feminino. É por isso que o canal do Corinthians vai exibir todas as emoções de graça para o torcedor. É só sintonizar no Youtube pelo computador ou qualquer dispositivo com acesso à internet.

Horário: 11, onze da manhã

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians marcou 12 gols contra o Ska Brasil no meio da semana, pela rodada do Paulistão. Com todo o gás necessário e a confiança, entra em campo neste domingo para brigar contra o Atlético Mineiro em busca da liderança do Brasileirão Feminino. Em terceiro lugar com 28 pontos, soma nove vitórias, um empate e duas derrotas.

Do lado do Galo, o elenco precisa dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento. O Atlético é o primeiro na degola, 13º colocado, com 12 pontos somados em quatro vitórias e oito derrotas na competição. O elenco não vence há cinco rodadas no Brasileirão.

Escalações de Corinthians x Atlético MG

Para o duelo deste domingo, tanto Corinthians como Atlético Mineiro deverão entrar em campo com as melhores jogadoras do plantel. Isso porque os três pontos são extremamente importante para os dois lados.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Corinthians: Mary Camilo; Paulinha, Tarciane, Andressa, Isabela; Ju Ferreira, Grazi, Carol Tavares, Jaqueline; Vic Albuquerque e Millene.

Atlético MG: Taluane; Leidiane, Cotrim, Karol Arcanjo, Bárbara; Karol Bermúdez, Luciana Gómez, Emily; Paví, Soraya e Ludmila.

Classificação atualizada do Brasileirão

Dezesseis equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Organizado anualmente pela CBF, as equipes disputam 15 rodadas em pontos corridos na primeira fase.

Os oito melhores avançam para a fase seguinte, o mata-mata, seguido por quartas de final, semifinal e a final sempre em ida e volta.

1 Ferroviária – 30 pontos

2 Palmeiras – 29 pontos

3 Corinthians – 28 pontos

4 Flamengo – 28 pontos

5 Santos – 26 pontos

6 Internacional – 25 pontos

7 Cruzeiro – 20 pontos

8 Grêmio – 19 pontos

9 São Paulo – 19 pontos

10 Avaí – 16 pontos

11 Bahia – 13 pontos

12 Real Brasília – 13 pontos

13 Atlético MG – 12 pontos

14 Athletico PR – 10 pontos

15 Real Ariquemes – 9 pontos

16 Ceará – 0 pontos

