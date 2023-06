Horário e onde assistir jogo da Inglaterra hoje: Malta x Inglaterra - 16/06

A Inglaterra entra em campo nesta sexta-feira, 16/06, para enfrentar Malta na terceira rodada do grupo C nas Eliminatórias da Eurocopa. Com início às 15h45, horário de Brasília, o jogo da Inglaterra hoje será no National Stadium. Saiba como assistir ao vivo e todo os detalhes da partida.

Além de Inglaterra e Malta, também estão no grupo as seleções de Itália, Macedônia do Norte e Ucrânia.

Onde assistir jogo da Inglaterra ao vivo hoje

O Star Plus transmite no streaming o jogo da Inglaterra hoje contra Malta nesta sexta-feira. Nenhum canal da televisão vai exibir o confronto das eliminatórias da euro nesta sexta-feira.

Escalações de Malta x Inglaterra

Para o duelo desta sexta-feira, tanto Malta como Inglaterra vão escalar as peças principais de seus elencos para entrarem em campo.

A Inglaterra, entretanto, tem desfalque de alguns jogadores como Jack Grealish, campeão da Champions League com o Manchester City.

Malta: Bonello; Apap, Borg, Attard, Mbong; Guillaumier, Yankam, Muscat, Corbalan; Satariano e Jones.

Inglaterra: Pickford; Stones, Luke Shaw, Guehi, Stones, Trippier; Henderson, Phillips, Rice; Phil Foden, Harry Kane e Saka.

Grupo da Inglaterra nas eliminatórias da Euro

As seleções de Inglaterra, Ucrânia, Malta, Macedônia do Norte e Itália estão no grupo C das Eliminatórias da Eurocopa, marcada para a próxima temporada. Com seis pontos, os ingleses ocupam a liderança do grupo.

Itália e Macedônia, rivais desde a última repescagem para a Copa do Mundo - o elenco da Macedônia eliminou os italianos na semifinal - tem três pontos cada. Já Ucrânia e Malta ainda buscam o primeiro ponto.

Lembrando que somente os dois primeiros de cada grupo se classificam para a Euro.

GRUPO C DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

1 Inglaterra - 6 pontos

2 Itália - 3 pontos

3 Macedônia do Norte - 3 pontos

4 Ucrânia - 0 pontos

5 Malta - 0 pontos

Por que Haaland não joga pela Inglaterra?

Erling Haaland nasceu na Inglaterra, mas escolheu defender a Seleção da Noruega no futebol. O goleador defende o Manchester City, time inglês campeão da Champions League e Campeonato Inglês.

Haaland nasceu em Leeds, na Inglaterra. O pai Alf-Inge Haaldn representava o Leeds na época e, por isso, o jovem se tornou um cidadão inglês. No entanto, ele decidiu representar a Noruega como nacionalidade.

A sua estreia na Noruega foi em 2019. Haaland não conseguiu levar o time para a Copa do Mundo, mas de acordo com a ESPN, garante que não há nenhum arrependimento em descartar a ideia de defender a Inglaterra.

