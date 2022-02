Horário e onde assistir jogo do Bayern de Munique x RB Leipzig – 05/02

Buscando aumentar a vantagem que possui na liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o RB Leipzig neste sábado, 05/02, pela 21ª rodada a partir das 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, a casa do Bayern. Com transmissão de graça e online, saiba onde assistir e horário do jogo do Bayern de Munique hoje.

Horário do jogo do Bayern de Munique hoje: O jogo entre Bayern de Munique e RB Leipzig hoje vai acontecer a partir das duas e meia da tarde, através do serviço de streaming OneFootball, disponível no site e aplicativos pelo Android e iOS, pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo neste sábado.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, cidade de Munique, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com)

Escalações de Bayern de Munique x RB Leipzig

O Bayern não terá Choupo-Moting, Davies, Goretzka e Sarr.

Do outro lado, os jogadores Adams e Halstenberg são desfalques.

Escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez; Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller, Sane; Lewandowski

Escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Klostermann, Laimer, Kampl, Angelino; Nkunku, Szoboszlai; André Silva

Em primeiro lugar com 49 pontos, o Bayern de Munique entra em campo neste sábado buscando a vitória para conseguir aumentar a vantagem que possui na liderança do Campeonato Alemão. Dessa maneira, em toda a temporada, contabiliza dezesseis triunfos, um empate e três derrotas.

Enquanto isso, o RB Leipzig não faz uma boa temporada alemã, já que aparece em 6º lugar com apenas 31 pontos, diferente de anos passados onde o time lutou sem parar pela parte de cima da tabela. Agora, precisa da vitória neste sábado e contar também com os tropeços dos rivais.

