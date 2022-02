Horário e onde assistir jogo do Benfica x Gil Vicente hoje – 02/02

As equipes de Benfica e Gil Vicente se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Português nesta quarta-feira, 02/02, com a bola rolando às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Benfica hoje e horário ao vivo.

Horário do jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica e Gil Vicente hoje terá transmissão do canal ESPN 2, disponível ao vivo somente pela TV fechada e por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Com a saída do técnico Jorge Jesus, o time do Benfica apresentou uma melhora significativa em campo. No entanto, na última semana, o elenco perdeu a final da Taça da Liga para o Sporting e, agora, precisa focar-se 100% no Campeonato Português, onde está em terceiro lugar com 44 pontos.

Enquanto isso, o Gil Vicente aparece em 5º lugar com 30 pontos, isto é, surpreende até mesmo aos seus torcedores em boa campanha na parte de cima da tabela enquanto busca uma vaga em torneios internacionais. Com oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, os visitantes prometem dar trabalho ao Benfica.

Escalação do Benfica x Gil Vicente

Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo e Seferovic são os desfalques do Benfica.

Do outro lado, Souza é o único jogador fora.

Escalação do jogo do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Vertonghen, Morato, Lazaro; Meité, Weigl, João Mário; Rafa, Éverton, Yaremchuk

Escalação do jogo da Gil Vicente: Frelih; Carlos, Cunha, Rúben Fernandes, Talocha; Pedrinho, Vitor Carvalho, Fujimoto; Leautey, Navarro, Lino

Relembre o último jogo entre Uruguai x Venezuela.

Agenda das Olimpíadas de Inverno 2022: programação de quarta (02/2)