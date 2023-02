Horário e onde assistir jogo do Brasil x Venezuela sub 20 hoje (03/02)

Pela segunda rodada do Campeonato Sul-Americano da categoria sub 20, a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela nesta sexta-feira, 3 de fevereiro, no Estádio Metropolitano de Techo, na Colômbia. O jogo do Brasil hoje vai ser às 19h30 (Horário de Brasília), com transmissão no SporTV e GloboPlay ao vivo.

Os quatro primeiros da tabela do hexagonal final garantem vaga no Mundial da categoria, na Indonésia, entre 20 de maio e 11 de junho deste ano.

Assistir jogo do Brasil sub 20 hoje ao vivo

A emissora SporTV é a grande responsável por transmitir o jogo do Brasil contra a Venezuela nesta sexta-feira, ao vivo para todos os estados do Brasil.

Como a Rede Globo é a responsável pelos direitos de transmissão do Sul-Americano sub 20, é a única que pode transmitir os jogos na temporada. Porém, somente o SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura, é que transmite os jogos do torneio.

Nesta sexta-feira, Eduardo Moreno narra o jogo do Brasil com os comentários de Conrado Santana, Richarlyson e Paulo César de Oliveira

Também dá para assistir no GloboPlay, a plataforma digital de streaming de vídeos e áudios sob demanda da Rede Globo. Como o canal é pago, somente quem é assinante tem direito a ver. Dá para encontrar todos os pacotes no site (www.globoplay.globo.com.br). Dá para assistir no celular, Android ou iOS, tablet ou smartv.

Como funciona o hexagonal final?

A Seleção Brasileira busca o 12º título do Campeonato Sul-Americano no sub 20. O elenco é o maior campeão da categoria em toda a história.

Na primeira fase, cinco seleções da América do Sul são divididas em dois grupos de cinco, onde jogam em turno único cinco rodadas entre pontos corridos. As três melhores de cada grupo avançam para o hexagonal final.

Esta é a última fase da competição, aquela que vai definir quem será o grande campeão da temporada. Serão cinco rodadas em pontos corridos, onde no formato de classificação por pontos o primeiro colocado que pontuar mais será o campeão sul-americano sub 20.

1 Brasil - 3 pontos

2 Uruguai - 3 pontos

3 Paraguai - 1 ponto

4 Venezuela - 1 ponto

5 Colômbia - 0 pontos

6 Equador - 0 ponto

