Horário e onde assistir jogo do Corinthians x Santos hoje ao vivo – 02/02

O jogo entre Corinthians e Santos hoje nesta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, tem a transmissão ao vivo na Record, após o capítulo da novela A Bíblia, a partir das 21h35 (horário de Brasília). O confronto acontece na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Outras informações como que horas é o jogo do Corinthians x Santos hoje e onde assistir o leitor encontra abaixo.

Qual é o horário do jogo do Corinthians x Santos hoje

O jogo do Corinthians e Santos hoje vai passar na TV aberta pela Record, para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do pay-per-view Premiere e o TV Paulistão Play a partir das 9 e 35 da noite.

A Record transmite o duelo com narração de Marcos de Vargas, comentários do ex-jogador Muller, do ex-árbitro Renato Marsiglia e o repórter Márcio Canuto.

O Premiere, da Rede Globo, está disponível através do site oficial (www.premiere.globo.com), assim como o projeto da FPF (www.paulistaoplay.com). Basta escolher um plano que melhor encaixa no bolso e assistir.

Horário: 21h35 (horário de Brasília)

TV: Record TV

LiveStream: Premiere e TV Paulistão Play através do site ou aplicativo

Escalação do Corinthians e Santos hoje

Cássio testou positivo e por isso não poderá jogar hoje.

O Santos pode contar novamente com Kaiky no jogo de hoje, segundo informações do portal GE.

Escalação do Corinthians no jogo de hoje: Matheus Donelli; Fagner, Gil, Raul Gustavo, Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano, Gabriel Pereira; Gustavo Mosquito, Gustavo Mantuan, Róger Guedes

Escalação do Santos no jogo de hoje: João Paulo; Velázquez, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann, Madson; Camacho, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga; Marcos Guilherme, Marcos Leandro, Ângelo

Relembre o último jogo do Corinthians x Santos.

Programação da Record hoje

05:00 Balanço Geral Manhã

07:00 Programação Local

08:30 Fala Brasil

10:00 Hoje Em Dia

11:45 Jornal da Record 24hs

11:50 Programação Local

15:15 Prova De Amor

16:45 Cidade Alerta

17:10 Jornal da Record

17:15 Cidade Alerta

17:30 Jornal da Record 24hrs

17:35 Cidade Alerta

19:45 Jornal da Record

20:45 A Bíblia

21:30 Futebol na Record

23:15 Quilos Mortais

00:30 Jornal da Record 24hrs

00:45 Fala Que eu Te Escuto

Leia também:

Novo fenômeno, Casimiro transmitirá jogos do Carioca 2022