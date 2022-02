Horário e onde assistir Ponte Preta x Novorizontino ao vivo hoje – 02/02

As equipes de Ponte Preta x Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira, 02/02, com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Paulistão jogando no Estádio Moisés Lucarelli. Com transmissão, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Ponte Preta x Novorizontino ao vivo

O jogo vai passar no pay-per-view Premiere e nos streamings HBO Max e TV Paulistão Play com cobertura exclusiva às sete da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de TV que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com). O HBO Max, entretanto, também só pode ser adquirido por assinatura, pelos valores entre R$19,90 e R$27,90. Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com) e assistir aos lances pelo valor de R$34,99 ao mês.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: HBO Max, Premiere e Paulistão Play

Escalação de Ponte Preta e Novorizontino hoje

Pedro Júnior pode retornar para o elenco da Ponte depois de se recuperar da Covid.

Já o elenco visitante não tem desfalques.

Escalação da Ponte Preta hoje: Ygor; Norberto, Dedé, Fábio Sanches, Guilherme Santos; Léo Naldi, Moisés Ribeiro, Marcos Júnior, Fessin; Luiz Fernando, Lucca

Escalação do Novorizontino hoje: Giovanni; Lucas Mendes, Bruno Aguiar, Wálber, Reverson; João Pedro, Léo Baiano, Marcinho, Danielzinho; Léo Tocantins, Douglas

A Ponte Preta vem de um empate com a Inter de Limeira no último sábado jogando em casa, em Campinas. Pelo grupo D, a equipe aparece em último lugar com apenas 1 ponto conquistado, isto é, só empatou e venceu uma partida até o momento no Paulistão. Por isso, o elenco deve entrar com toda a força necessária nesta quarta para garantir os três pontos.

Enquanto isso, o Novorizontino também não faz uma boa temporada no Paulistão já que perdeu dois confrontos e empatou um, com um jogo a mais em sua conta. Pelo grupo B, o time do interior de São Paulo aparece em último lugar com 1 ponto somente, buscando a vitória de qualquer maneira na rodada da semana.

Relembre como foi o último jogo da Ponte Preta x Novorizontino.

