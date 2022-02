Horário e onde vai passar jogo do Corinthians x Mirassol hoje (10/02)

Encerrando a quinta rodada do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, 10/02, as equipes de Corinthians e Mirassol se enfrentam partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela capital paulista. Além de saber as escalações e os horários, confira onde vai passar também o jogo do Corinthians hoje.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje ao vivo

O HBO Max e o Estádio TNT (Serviço de Streaming) vão passar o jogo do Corinthians e Mirassol hoje, quinta-feira, a partir das nove e meia da noite para todo o Brasil.

Ambas as plataformas só estão disponíveis para assinantes, com os serviços disponíveis através dos sites (www.hbomax.com) (www.estadio.com) e aplicativos.

FICHA TÉCNICA

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Local: Neo Química Arena

TV: Sem transmissão

Online: HBO Max e Estádio TNT

Escalação do Corinthians x Mirassol

CORINTHIANS – Em primeiro lugar no grupo A, o Corinthians se mantém 100% com o favoritismo no Campeonato Paulista, reforçando principalmente após a vitória diante do Ituano na última rodada. O elenco tem 7 pontos conquistados.

Escalação do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, Gil, João Victor, Fábio Santos; Cantillo, Paulinho, Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Roger Guedes, Jô

MIRASSOL – Do outro lado, o Mirassol vem em segundo lugar pelo grupo C com 8 pontos, isto é, somente dois a menos do que o líder Palmeiras, que não joga nesta rodada porque está no Mundial de Clubes. Por isso, se o elenco do interior paulista vencer, assume a liderança.

Escalação do Mirassol hoje: Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson, Rayan, Pará; Luis Oyama, Neto Moura, Rafael Silva; Negueba, Fabrício, Zeca

Classificação do Campeonato Paulista 2022

Doze rodadas são realizadas na fase de grupos do Campeonato Paulista utilizando sistema de pontos corridos. Ao fim da competição, os dois últimos são declarados rebaixados para a segunda divisão e o vencedor da final é o campeão.

GRUPO A:

1 Corinthians – 7 pontos

2 Inter de Limeira – 5 pontos

3 Água Santa – 4 pontos

4 Guarani – 4 pontos

GRUPO C:

1 Palmeiras – 10 pontos

2 Mirassol – 8 pontos

3 Ituano – 8 pontos

4 Botafogo-SP – 8 pontos

