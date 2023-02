Equipes de Goiânia e Goiás disputam a primeira partida nas quartas de final do Campeonato Goiano; transmissão vai ser na televisão e também no streaming

Horário e transmissão do jogo do Goiás x Goiânia nas quartas de final (25/02/23)

O Goiânia recebe o Goiás neste sábado, 25 de fevereiro, no Estádio Serra Dourada, pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Goiano na temporada. A bola rola no jogo do Goiás às 16h (Horário de Brasília), onde quem vencer garante a vantagem no confronto.

Este é apenas o primeiro, nenhum dos dois pode ser eliminado. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, 5 de fevereiro, no Estádio Serrinha, no mesmo horário.

Onde assistir jogo do Goiás hoje ao vivo no Goianão

O jogo do Goiás hoje tem transmissão no pay-per-view Nosso Futebol, Youtube e DAZN, às 16h.

A partida entre Goiânia e Goiás dá para assistir no pay-per-view, nas operadoras Claro, Sky e DirecTV GO. O torcedor precisa desembolar o valor extra para comprar o pacote de canais.

Já o DAZN está disponível por R$ 34,90 por mês. A plataforma de streaming oferece jogos de futebol e outros eventos esportivos através do site (www.dazn.com) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Também dá para assistir no canal da TV Brasil Central GO no Youtube. É de graça e com imagens.

Como vem os times?

O Goiânia abre o duelo nas quartas de final do Campeonato Goiano em casa. Com apenas um ponto a mais que o Goianésia e empatado com o Iporá, o elenco conquistou a classificação para o mata-mata na edição. Foram 14 pontos somados em quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas, um desempenho não tão bom assim.

Do outro lado, o Goiás conseguiu se manter em primeiro lugar na primeira fase do Goiano. Foram 26 pontos com oito vitórias, dois empates e uma derrota na temporada. O time esmeraldino, no entanto, ficou atrás do Atlético Goianiense no quesito melhor ataque, mas garantiu o saldo de melhor defesa.

Quando é o jogo do Goiás na Copa do Brasil?

Além de disputar o Campeonato Goiano, o Goiás também tem compromisso na primeira fase da Copa do Brasil.

Na próxima semana, quarta-feira em 1º de março de 2023, o Esmeraldino vai enfrentar o ASA, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Arapiraca, em Alagoas.

Entre os dois, o Goiás é o melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Por isso, em caso de empate, é o elenco verde que avança para a segunda fase da competição nacional.

A CBF ainda não divulgou a transmissão.

Quartas de final do Campeonato Goiano

O jogo do Goiás hoje contra o Goiânia faz parte das quartas de final do Campeonato Goiano. Confira a agenda dos embates de ida neste fim de semana.

Terça-feira, 21/02:

Anápolis 0 x 0 Vila Nova

Sábado, 25/02:

Iporá x Atlético GO - 15h30 (Horário de Brasília)

Estádio Ferreirão

Goiânia x Goiás - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Serra Dourada

Domingo, 26/02:

Aparecidense x CRAC - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Anibal Toledo

