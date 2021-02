Huesca x Real Madrid: onde assistir e possíveis escalações (06/02)

Huesca e Real Madrid se enfrentam neste sábado (06), às 12h15, no Estádio El Alcoraz, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto a equipe de Zidane briga pela liderança da competição, o time do Huesca é o lanterna com dezesseis pontos. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Huesca x Real Madrid: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Huesca x Real Madrid

O goleiro Antonio Valera segue fora do elenco por grave lesão no no ombro esquerdo. Ontem, o clube informou que Antonio passou por uma cirurgia e passa bem. Porém, Denis Vavro e o já recuperado da covid Juan Carlos Real estão disponíveis para jogar.

Possível Huesca: Fernández; Pulido, Silva, Siovas; Pablo Maffeo, Doumbia, Rico, Seoane, Galan; Okazaki, Rafa Mir.

Recuperado de covid-19, o técnico Zidane volta a comandar a equipe. Entretanto, possui desfalques importantes no plantel. Entre eles, Sergio Ramos, Hazard, Rodrygo, Valverde, Lucas Vázquez e Carvajal

Já Éder Militão, expulso na rodada anterior, cumpre suspensão.

Possível Real Madrid: Courtois; Marcelo, Varane, Odriozola, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Benzema, Vinicius Jr, Asensio.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também traz outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Alavés 1 x 0 Real Valladolid

Levante x Granada – 10h

Elche x Villarreal – 14h30

Sevilla x Getafe – 17h

Real Sociedad x Cádiz – Domingo – 10h

Ath. Bilbao x Valencia – Domingo – 12h15

Osasuna x Eibar – Domingo – 14h30

Betis x Barcelona – Domingo – 17h

Atlético de Madrid x Celta de Vigo – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Huesca é o lanterna do Campeonato Espanhol. Em 20ª posição com apenas dezesseis pontos, o time anfitrião deve somar pontos para escapar da degola. Dessa maneira, contabiliza duas vitórias, dez empates e nove derrotas.

Enquanto isso, na parte de cima de cima da tabela, o Real aparece em terceiro lugar com quarenta pontos, empatado com o Barcelona. Portanto se ganhar o jogo deste sábado, dorme na vice-liderança com quarenta e três na conta, torcendo para o rival amanhã. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta a Atalanta.