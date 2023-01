IAPE x Sampaio Corrêa hoje: onde assistir jogo nesta quarta, 11/01/23

As equipes de IAPE e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quarta-feira no Campeonato Maranhense ao vivo

O Campeonato Maranhense começa nesta quarta-feira com o duelo entre IAPE x Sampaio Corrêa. A bola vai rolar no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, a partir das 20h30 (Horário de Brasília) na nova temporada. Confira onde assistir ao jogo de hoje.

Leia: Onde assistir o Campeonato Cearense 2023 ao vivo na TV e online

Onde vai passar jogo do IAPE x Sampaio Corrêa hoje

O jogo do Iape x Sampaio Corrêa tem transmissão no Youtube às 20h30 (Horário de Brasília).

Sem qualquer transmissão na televisão, a única maneira do torcedor acompanhar o jogo de estreia do Sampaio Corrêa e do IAPE vai ser no Youtube, plataforma de vídeos gratuita para todos os torcedores.

Para assistir ao jogo, o usuário deve procurar o canal da TV FMF no Youtube, sintonizar no jogo de hoje seja pelo computador ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida tem início às 19h30 horário local.

Horário: 20h30(horário de Brasília)

Local:

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube

IAPE x Sampaio Corrêa

Sob o comando do técnico Celinho Valentim, o IAPE entra em campo pela primeira vez de maneira oficial na temporada. O time não é um dos favoritos ao título mas pode surpreender entre as rodadas da competição estadual. Esta é a terceira participação na primeira divisão desde que subiu em 2021.

Do outro lado, o Sampaio mantém o status de favorito este ano. Com o técnico Felipe Conceição, o elenco chega para disputar a sua primeira rodada do Campeonato Maranhense com as suas principais peças disponíveis. O time é o atual campeão do torneio, contabilizando 36 taças em toda a história.

Jogos da rodada no Campeonato Maranhense

Nesta quarta-feira começa a temporada do Campeonato Maranhense. Além do jogo do IAPE x Sampaio Corrêa hoje, outros três embates na primeira fase da competição serão realizados.

QUARTA-FEIRA, 11/01

Chapadinha x Pinheiro - 20h30

IAPE x Sampaio Corrêa - 20h30

QUINTA-FEIRA, 12/01

São José do Ribamar - 19h

Cordinho x Moto Club - 19h

Você também vai gostar de ler:

Próximo jogo do Cruzeiro na Copinha 2023 e quando será a segunda fase

Onde assistir os jogos da Copinha 2023 na TV e online