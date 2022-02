Iape x Sampaio Corrêa: onde assistir e horário hoje, terça – 08/02/2022

Partida nesta terça-feira é válida pela primeira rodada do grupo A no Campeonato Maranhense

A bola vai rolar em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Maranhense entre Iape x Sampaio Corrêa, a partir das 19h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Castelão, na cidade de São Luís, em clima decisivo pelo grupo A do primeiro turno. Com transmissão ao vivo e de graça online, saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir Iape x Sampaio Corrêa

É possível acompanhar o jogo do Campeonato Maranhense nesta terça-feira entre Iape e Sampaio Corrêa na TV FMF (Youtube de graça), disponível para todo o Brasil a partir das sete horas da noite pelo horário de Brasília.

Para acompanhar a partida ao vivo, basta procurar pelo canal da FMF, a Federação Maranhense de Futebol, no Youtube, acessar o link do confronto e, então, assistir de onde e como quiser.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Raimundo Jose Chagas Araujo

Local: Estádio Castelão de São Luís, na cidade de São Luís, em Maranhão

TV: Sem transmissão

Online: Youtube

Prováveis escalações de Iape e Sampaio Corrêa

IAPE

Depois de vencer uma partida e perder a outra no grupo A, o elenco do Iape aparece em segundo lugar com 3 pontos na classificação. Agora, na última rodada pela fase de grupos, tem a oportunidade de assumir a liderança se vencer com grande diferença de gols. No entanto, se permanecer em sua posição, ainda assim avança para a fase semifinal.

Escalação do Iape: Anderson Testa; Pedro Henrique, Gustavo, Rodrigo Teixeira; Matheus Henrique, Albert Crystian, Carlos Vinícius, Gabriel, Vinicius Barata; Renatinho, William

SAMPAIO CORRÊA

Em primeiro lugar com 6 pontos pelo grupo A depois de vencer os seus dois desafios no Campeonato Maranhense, o Sampaio Corrêa só precisa de um empate para avançar como líder e, na semifinal do torneio, enfrentar o São José em partida única pelo primeiro turno.

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Van, Joécio, Pedro, João Victor; Eloir, Ferreira, Gui Campana; Wendson, Thiago André, Eron

Leia também:

Quando vai ser a final da Copa do Mundo de 2022