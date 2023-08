Inglaterra está na final da Copa do Mundo Feminina contra a Espanha

Espanha e Inglaterra estão na final da Copa do Mundo Feminina! As inglesas derrotaram a anfitriã Austrália por 2 x 3 na manhã de quarta-feira, 16 de agosto, durante a semifinal no Estádio Olímpico de Sydney. Confira quando vai ser a decisão, onde assistir e todos os detalhes.

Quando vai ser a final da Copa do Mundo Feminina?

As seleções da Espanha e Inglaterra vão se enfrentar no próximo domingo, 20 de agosto, na final da Copa do Mundo Feminina no Estádio Olímpico de Sydney, na cidade de Sydney, a partir das 07h, horário de Brasília. Ambas as equipes femininas buscam o título inédito no Mundial da FIFA.

Com Putellas no elenco, eleita a melhor jogadora do mundo por duas vezes, a Espanha estreou como a grande favorita na nona edição. Venceu a Costa Rica na primeira rodada por 3-0, depois goleou a Zâmbia na segunda rodada por 5-0 e, na terceira e última rodada, tropeçou contra o Japão em 2-0, avançando em segundo lugar com seis pontos.

As espanholas derrotaram a Suíça nas oitavas de final (5x1), passaram pela Holanda (2x1) e na semifinal deixaram a tradicional Suécia para trás (2x1), tornando-se as primeiras finalistas do Mundial da FIFA no futebol feminino.

Como vem a Inglaterra?

Diferentemente da equipe masculina, a Inglaterra de futebol feminina nunca ganhou uma Copa do Mundo. O elenco estreou com triunfo em cima do Haiti por 1-0, ganhou da Dinamarca por 1-0 na segunda rodada e, na terceira e última rodada, goleou por 6-1 a China.

Nas oitavas de final ganhou da Nigéria nos pênaltis, superou a Colômbia nas quartas de final (2x1) e, na semifinal, foi a vez de deixar a Austrália para trás.

Onde vai ser a final da Copa do Mundo?

Escolhido por ser o maior da Austrália, o Estádio Olímpico de Sydney, na cidade de Sydney, na Austrália, vai sediar a final da Copa do Mundo Feminina de 2023, marcada para domingo, 20 de agosto. O local tem capacidade para 83.500 torcedores.

O Accor Stadium, como é conhecido, foi inaugurado em 1999 pelo governo australiano para receber os Jogos Olímpicos de Sydney e os Paralímpicos em 2000. Hoje, o estádio recebe também confrontos de futebol, criquete, rúgbi e também eventos culturais como shows de grandes artistas.

Em 2003, a arena passou por uma grande reforma sob o objetivo de diminuir a capacidade. Além da final, o estádio também recebeu a abertura na Copa do Mundo entre Nova Zelândia e Irlanda, um jogo das oitavas de final, um das quartas de final e um da semifinal.

Onde assistir a final da Copa Feminina?

No Brasil, a final da Copa do Mundo Feminina será transmitida nos canais Globo e Sportv, além das plataformas digitais CazéTV, FIFA+, Globoplay e GE ao vivo, disponível em site e nos aplicativos em dispositivos móveis com acesso à internet.

A Globo vai exibir a decisão feminina para todo o Brasil na TV aberta enquanto o Sportv está disponível apenas em operadoras de televisão por assinatura. A escala de narradores e comentaristas ainda não foi divulgada pela emissora.

Na internet, é possível ver de graça na CazéTV, canal no Youtube do influenciador Casimiro, e também no serviço de streaming FIFA Plus. No Globoplay e GE é possível ver a retransmissão da Globo de forma gratuita, basta se cadastrar com na Conta Globo com o email e a senha.

