Confira as mais polêmicas invasões de campo em jogos de futebol

Mesmo com toda a segurança e planejamento para a realização de jogos de futebol em todo o mundo, ainda assim invasores conseguem entrar em campo. Em casos como o que veremos, as transmissões optam por não mostrarem a ação e muito menos o rosto dos invasores, principalmente como meio de evitar dar atenção que muitas vezes procuram. Então, confira a seleção das invasões de campo em jogos de futebol.

Homem nu invade gramado em Granada x Manchester United

Manchester United e Granada se enfrentaram pelo jogo de ida nas quartas de final da Liga Europa no Estádio Nuevo Los Cármenes, na Espanha. Então, logo nos primeiros minutos do primeiro tempo, os jogadores presentes em campo tomaram um susto. Mesmo com o estádio completamente vazio, um torcedor nu driblou a segurança e entrou em campo.

Um minuto depois, o homem foi retirado de campo. A ação rendeu memes na internet e muitas risadas por parte de torcedores.

Torcedores invadem partida na Ucrânia

O caso aconteceu em 2019, em jogo entre Volyn e Karpaty pelo playoff do Campeonato Ucraniano, mas as imagens ainda rodam o mundo pela gravidade da invasão. O time da casa, Volyn, caiu para a segunda divisão ucraniana após perder em campo por 3 a 1. Após o terceiro gol, torcedores invadiram o gramado e armaram discussões e brigas no mesmo instante.

Um dos torcedores, inclusive, chegou a jogar uma cadeira no árbitro da partida, que conseguiu desviar e evitar problemas maiores. Na parte de fora do estádio, os torcedores do Volyn seguiram fazendo barulho e soltando fogos.

Invasões de animais em campo de futebol

Nem só humanos invadem jogos de futebol. Animais como gato, cachorro e até passarinhos já foram flagrados entrando no gramado sem a devida autorização, tanto no futebol brasileiro como no futebol internacional.

Uma invasão que ficou muito conhecida aconteceu na partida entre Everton e Dagenham & Redbridge, equipe da quinta divisão, na Copa da Inglaterra em 2016

Modelo invade final da Champions League em 2019

Este caso também ficou mundialmente conhecido, principalmente por acontecer durante afinal da UEFA Champions League entre Liverpool e Tottenham na temporada 2018/19. A modelo americana Kinsey Wolanski driblou os seguranças da UEFA, entrou em campo enquanto a bola rolava e fez com que o jogo fosse paralisado.

Depois do ocorrido, Kinsey teve que desembolsar R$65 mil de multas.

Vídeo: cachorro invade partida de futebol no Campeonato Boliviano

