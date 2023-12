Istiklol x Al Nassr: onde vai passar o jogo do Al Nassr ao vivo - 05/12

Cristiano Ronaldi vai jogar com o Al Nassr hoje - Foto: Reprodução/Clicjeroen by Pixabay

Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, o Al Nassr enfrenta o Istiklol nesta terça-feira, 05 de dezembro, pela última rodada do grupo E na competição. O jogo do Al Nassr começa às 13h (de Brasília) e vai ser no Estádio Pamir, no, Tajiquistão.

Quem vai transmitir o jogo do Al Nassr hoje?

O canal ESPN 4 e o serviço de streaming Star Plus transmitirão ao vivo a partida entre Istiklol e Al Nassr hoje, às 13h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o jogo do Al Nassr nesta terça-feira.

Com a transferência de Cristiano Ronaldo e Neymar para a Liga Saudita, a ESPN comprou os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da Ásia na temporada. Nenhuma outra emissora da televisão aberta ou fechada pode exibir os confrontos a não ser a ESPN.

Enquanto o Al Nassr está com a sua vaga garantida nas oitavas de final, o Istiklol não tem mais chances de se classificar.

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Estádio Pamir, em Dushanbe, Tajiquistão

Onde assistir: ESPN 4 e Star Plus

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

A peça mais importante no ataque do Al Nassr, o português Cristiano Ronaldo vai ser escalado pelo técnico Luis Castro, ex-Botafogo, para enfrentar o Istiklol nesta terça-feira, na última rodada da fase de grupos da competição internacional.

Nesta temporada, entre o Campeonato Saudita, Liga dos Campeões da Ásia e Copa do Rei da Arábia Saudita, Cristiano balançou a rede 18 vezes em 20 partidas, além de nove assistências, de acordo com dados do portal de futebol Transfermarkt.

Além de Cristiano, o treinador Luis Castro também terá a sua disposição Brozovic, Laporte, Otávio, Mané e o brasileiro Anderson Talisca.

Cristiano foi anunciado como o novo reforço do Al Nassr em dezembro de 2022, logo após a sua participação na Copa do Mundo do Catar com Portugal, eliminado nas quartas de final por Marrocos. Por outro lado, o português foi desligado do Manchester United após duras críticas ao treinador Erik ten Hag e a diretoria do clube.

O Istiklol deverá manter a mesma escalação do último jogo.

Provável escalação do jogo do Istiklol: Yatimov; Novoselec, Dzhalilov, Nazarov, Qurbonov, Gogoua; Alisher Dzhalilov, Kamolov, Beganovic; Panjshanbe e Sebai.

Provável escalação do jogo do Al Nassr: Al Aqidi; Ayman, Laporte, Sultan, Lajami; Brozovic, Al Naji, Otávio, Sadio Mané, Ghareeb e Cristiano Ronaldo.

Como funciona a Liga dos Campeões da Ásia?

Semelhante à Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Campeões da Ásia, ou AFC Champions League, reúne equipes dos mais diferentes países no continente asiático, como o Al Nassr, Al Hilal, Melbourne City, Steelers e Ulsan Hyundai.

Organizado anualmente pela Confederação Asiática de Futebol, a AFC, a Liga dos Campeões da Ásia é dividida em cinco etapas: a fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final. Durante a fase de grupos, 40 clubes são divididos em 10 grupos de quatro através de sorteio, onde jogam entre si por seis rodadas em pontos corridos.

Ao fim das seis rodadas, o líder de cada grupo e os três melhores segundos colocados avançam para a fase eliminatória, onde todas as etapas acontecem em ida e volta. Os times começam nas oitavas de final, vão para as quartas de final, semifinal e aí a final.

Próximos jogos do Al Nassr

Segundo lugar no Campeonato Saudita, o Al Nassr volta a concorrer o torneio nacional no fim de semana.

Al Nassr x Al Riyadh - Campeonato Saudita

Sexta-feira, 08/12 às 15h (de Brasília)

Local: KSU Stadium

Onde assistir: Bandsports e Youtube GOAT

Al Shabab x Al Nassr - Copa do Rei Saudita

Segunda-feira, 11/12 às 15h (de Brasília)

Local: Al-Shabab Club Stadium

Onde assistir: Youtube GOAT

Al Nassr x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

Sexta-feira, 22/12 às 15h (de Brasília)

Local: KSU Stadium

Onde assistir: Bandsports e Youtube GOAT

