Já foi? Que horas é o jogo do Brasil feminino hoje contra a Jamaica

A Seleção Brasileira tem decisão nesta quarta-feira, 02 de agosto, contra a Jamaica. O elenco vai disputar a última rodada da fase de grupos no Estádio Melbourne Rectangular, às 7h (horário de Brasília), e precisa da vitória para avançar às oitava de final da Copa do Mundo feminia.

Onde vai passar o jogo do Brasil hoje?

O jogo do Brasil contra a Jamaica nesta quarta-feira, 2, será transmitido pela TV Globo, Sportv, CazéTV, FIFA+ e Globoplay. O duelo entre Brasil e Jamaica é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa feminina.

Renata Silveira narra a partida na Globo ao lado dos comentaristas Ana Thais Matos e Caio Ribeiro. Na TV paga, pelo canal Sportv, é Luiz Carlos Jr. o responsável pelo jogo do Brasil feminino com as comentaristas Alline Calandrini e Formiga. As plataformas Globoplay e GE retransmitem o sinal das emissoras.

Na CazéTV, disponível no Youtube e Twitch, é possível ver de graça com a narração de Luiz Felipe Freitas e a presença de Casimiro, maior streamer do Brasil, com a presença de comentaristas. Também dá para ver na plataforma FIFA+ de graça.

JOGO DO BRASIL X JAMAICA

Quando: 2 de agosto

Onde: stádio Melbourne Rectangular

Horário: 7 horas (horário de Brasília)

O que o Brasil precisa para se classificar nas oitavas?

A Seleção Brasileira tem que vencer a Jamaica para se classificar às oitavas de final no grupo F da Copa do Mundo Feminina. Não será nada fácil já que as jamaicanas também estão no páreo pela vaga, assim como as francesas.

O Brasil tem que ganhar por qualquer resultado da Jamaica nesta quarta-feira. Se empatar, aí terá de torcer por uma derrota da França, líder do grupo, para o Panamá, goleada pelas brasileiras e as jamaicanas. Nesse cenário o Brasil e a Jamaica avançam e a França é eliminada.

Se a Seleção Brasileira perder está eliminado da Copa do Mundo Feminina. É certo dizer que o elenco comandado por Pia Sundhage só depende dele mesmo para seguir vivo até as oitavas de final na competição. Até aqui, o Brasil soma três pontos após a estreia com vitória diante do Panamá e a derrota para as francesas.

O Panamá já está desclassificado.

Quem o Brasil vai enfrentar nas oitavas de final?

Se passar para a próxima fase, o Brasil vai jogar contra a Alemanha, Colômbia ou Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Todos são integrantes do grupo H na primeira fase e o chaveamento será determinado através das posições.

Se o Brasil terminar em primeiro lugar no grupo vai jogar contra o segundo do grupo H, mas se ficar em segundo aí vai enfrentar o primeiro colocado do outro grupo. É importante notar que os resultados da última rodada da fase de grupos é que vão determinar os confrontos.

Durante a terceira e última rodada, o Brasil vai jogar contra a Jamaica no grupo F, enquanto a França disputará contra o Panamá, já eliminado da competição. Do outro lado da chave, no grupo H, a Alemanha vai jogar contra a Coreia do Sul, desclassificada, enquanto a Colômbia enfrenta Marrocos.

Os jogos serão realizados na terça-feira, em horários alternados.

OITAVAS DE FINAL:

1º F x 2º H

Terça-feira, 08/08 às 08h

1º H x 2º F

Terça-feira, 08/08 às 05h

